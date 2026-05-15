Germania: Un ucrainean şi o româncă, acuzaţi de spionaj în beneficiul serviciilor de informaţii ruse

Un cetăţean ucrainean suspectat de spionaj pentru Rusia a fost extrădat din Spania în Germania şi se află în prezent în arest preventiv, au anunţat vineri procurorii germani, informează dpa, transmite Agerpres.

O presupusă complice, o româncă în vârstă de 45 de ani, se află de asemenea în arest în Germania. Ambii sunt acuzaţi de spionaj în beneficiul serviciilor de informaţii ruse, victima fiind un bărbat care livra drone şi componente de drone Ucrainei.

Biroul procurorului public federal a declarat la Karlsruhe că un judecător de la Curtea Federală de Justiţie a executat mandatul de arestare împotriva bărbatului în vârstă de 43 de ani.

Ucraineanul a fost arestat lângă Alicante (port din sud-estul Spaniei) la cererea autorităţilor germane pe 24 martie şi ulterior a fost eliberat pe cauţiune. El a fost transferat joi în Germania.