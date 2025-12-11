Chiveri: Chișinăul va decupla procesul de reintegrare de cel de integrare europeană

Autoritățile de la Chișinău planifică să separe procesul de reintegrare a regiunii transnistrene și parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, care a explicat că cele două procese au ritmuri și dinamici diferite și nu pot fi sincronizate.

„Vom face tot posibilul ca procesul de reintegrare a regiunii transnistrene să fie dinamic și să aducă rezultate. Înțelegem că necesită o perioadă îndelungată decât cea în care ne propunem să avansăm în negocierile pentru integrare europeană”, a declarat Valeriu Chiveri în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Promo-LEX.

Oficialul a precizat că Guvernul va încerca să decupleze aceste etape, pentru a permite o abordare sistemică și calmă în dosarul transnistrean. „Procesul de reintegrare va necesita mai mult timp decât ar putea să pară la prima vedere”, a subliniat vicepremierul.

În cadrul discuțiilor, directorul executiv al Asociației Promo-LEX, Ion Manole, a subliniat că Moldova are „o fereastră de oportunitate” de a avansa în procesul de reintegrare și a îndemnat autoritățile să elaboreze un plan propriu. „Au fost multe planuri – Planul Iușenco, Planul Primakov – poate e timpul să avem unul nou, numiți-l cum vreți, chiar și Planul Chiveri. Să unim eforturile societății noastre”, a declarat Ion Manole.

Acesta a evocat necesitatea de a-i implica pe locuitorii din stânga Nistrului în elaborarea viziunii naționale privind reintegrarea. „Nu sunt doar cei care reprezintă așa-numitele autorități de acolo. Avem peste 90% cetățeni care așteaptă să fie implicați și întrebați, opinia lor e valoroasă”, a spus directorul Promo-LEX.