Escrocul Ion Ceban atacă din nou CNA: Nu se cunosc detaliile acelor fotografii și de unde au fost ridicați banii

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, își continuă strategia bine-cunoscută: când instituțiile statului descoperă nereguli sub administrația sa, el atacă și victimizează aparatul anticorupție. În urma perchezițiilor desfășurate la Direcția Locativ-Comunală, Ceban a încercat din nou să deturneze discuția, insinuând că acțiunile CNA ar fi o manevră politică.

Fără să explice de ce subalternii săi ajung în vizorul anchetatorilor, edilul lansează acuzații fără probe, afirmând că „nu se cunosc detaliile acelor fotografii și de unde au fost ridicați banii”, o formulare menită să creeze confuzie și să slăbească încrederea publicului în investigațiile anticorupție.

În realitate, ceea ce nu se „cunoaște” sau, mai degrabă, ceea ce Ceban refuză să clarifice este modul în care banii ajung să circule în instituțiile din subordinea Primăriei. Declarația sa, ambalată într-o aparență de prudență juridică, este doar o încercare stângace de a muta responsabilitatea și de a sugera teorii conspiraționiste în loc să răspundă la întrebările esențiale despre integritatea administrației pe care o conduce.

Atacul repetat asupra CNA arată disperarea unui primar prins între scandaluri, acuzații publice și neputința de a gestiona corect banii orașului. În locul transparenței și al asumării, Ion Ceban preferă rolul de victimă și retorica ieftină a politicienilor care știu că terenul le fuge de sub picioare.