Nicușor Dan, pus la zid de români în urma dezvăluirilor despre corupția din sistemul justiției

După publicarea documentarului „Justiție capturată” a publicației Recorder, preşedintele României, Nicușor Dan, a fost asaltat pe Facebook cu mesaje în care oamenii îi cer să ia măsuri urgente. „Soluția este tot în interiorul sistemului de justiție”, a spus şeful statului. Au reacționat și premierul Ilie Bolojan, dar și ministrul Justiției. Între timp, Curtea de Apel București solicită cercetarea disciplinară a unuia dintre magistrații care apare în ancheta jurnalistică.

„Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică”, le-a răspuns președintele României, care a precizat că a văzut documentarul. Soluția este însă tot în interiorul sistemului de justiție, spune Nicușor Dan, care punctează că materialul Recorder prezintă și fapte clare, dar și opinii, care trebuie probate. Și îi invită pe magistrați să-i scrie direct despre probleme. Le cere însă și asumare.

Peste 5.000 de comentarii s-au adunat pe contul de Facebook al președintelui Nicușor Dan. Mulți sunt nemulțumiți de reacția sa.

Pe de altă parte, premierul României, Ilie Bolojan, spune că este de datoria politicului să intervină și să corecteze deficiențele din sistem.

„Dacă sistemul nu a reușit să-și construiască anticorpii, lumea politică, cu toate păcatele și minusurile ei, are răspunderea să intervină, să vină cu propuneri, să corecteze lucrurile, pentru că noi avem o răspundere suplimentară în fața oamenilor”, a spus Ilie Bolojan.

CSM ar trebui să analizeze faptele semnalate de investigația Recorder, a declarat, la rândul său, ministrul Justiției.

„În limita responsabilităților pe care le am, am susținut și voi susține întotdeauna independența justiției, corectitudinea și obiectivitatea în actul de justiție și apreciez că CSM este cel care trebuie să fie garantul independenței justiției. Trebuie să analizeze orice fel de situație care este semnalată privind probleme existente în sistem și instituțiile abilitate să ia măsuri dacă astfel de chestiuni se confirmă”. a spus Radu Marinescu, ministrul Justiției.

Ministrul Justiției a fost chemat în Parlament de către USR, la Ora Guvernului, să explice neregulile din sistemul judiciar.

„La sfârșitul anului 2025, suntem în această situație, cu o justiție capturată. Și îl chemăm pe ministrul Marinescu să vorbim onest despre oligarhizarea sistemului judiciar. Să vorbim despre rețelele de putere și de interese din interiorul sistemului judiciar care influențează dosarele, modul de soluționare al dosarelor, să vorbim despre modul de alegere și de revocare a membrilor CSM”, a spus Stelian Ion, deputat USR, fost ministru al Justiției.

Reacţii au venit şi din breasla magistraţilor.

„Noi am avertizat încă din 2022 când au fost modificate legile justiției că aceste legi sunt construite pe niște principii false, care nu respectă meritocrația și ele sunt de natură a afecta independența justiției. Practic, ele concentrează toată puterea în mâinile unui grup limitat”, spune Alin Bodnar, judecător, Forumul Judecătorilor.