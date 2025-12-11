Denis Șova: Granturile de la UE sunt tot mai puține. FMI a refuzat să acorde credite

În cadrul emisiunii Exclusiv TV, consilierul în CMC din partea Partidului Nostru, Denis Șova, a declarat că guvernarea din Moldova își pierde încrederea partenerilor de dezvoltare, pe măsură ce granturile de la UE sunt tot mai puține.

„Să nu uităm că peste 60% din veniturile băncilor provin din creditarea bugetului de stat. Băncile comerciale câștigă pe seama noastră, a cetățenilor, pentru că o parte din banii pe care îi așteptam de la donatori externi la dobândă mică nu au venit. Guvernul a fost nevoit să se împrumute intern, iar costul întreținerii datoriei a crescut deja cu 1,9 miliarde de lei – până la 6,3 miliarde”, a precizat Denis Șova.

Potrivit consilierului, această situație s-a creat din cauza faptului că „autoritățile au folosit fondurile primite de la partenerii externi pentru consum, și nu pentru dezvoltare”.

„UE reduce sprijinul prin granturi: în proiectul bugetului pentru 2026, volumul granturilor scade la jumătate – de la 4,5 la 2,3 miliarde de lei. Donatorii au refuzat deja de două ori finanțarea, indicând că banii în Moldova nu sunt investiți în economie, ci în consum. Sprijinul Uniunii Europene este, din păcate, în prezent mai mult vorbe și credite, iar granturile promise de Uniunea Europeană scad de la an la an. Ni se sugerează că încrederea în noi scade încet, dar sigur”, a subliniat Șova.

Amintim că Republica Moldova a ratat în noiembrie o tranșă de circa 170 de milioane de dolari de la FMI. Autoritățile au menționat anterior că ultima tranșă nu a fost debursată pentru că pe parcursul anului nu au fost desfășurate misiuni de evaluare, iar programul de finanțare a expirat pe 19 octombrie.