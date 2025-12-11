Rata anuală a inflației a rămas la 7%, în noiembrie, iar cea acumulată a crescut, din cauza scumpirii serviciilor

Rata anuală a inflației în Republica Moldova a rămas la 7,0% în noiembrie 2025, în timp ce inflația acumulată de la începutul anului a ajuns la 5,9%, în principal din cauza scumpirilor semnificative la servicii, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Datele prezentate de BNS arată că în luna noiembrie 2025 prețurile medii de consum au continuat să crească într-un ritm stabil, atât în termeni anuali, cât și de la începutul anului.

Comparativ cu luna decembrie 2024, IPC cumulativ a ajuns la 105,9%, ceea ce echivalează cu o inflație de 5,9% pentru perioada ianuarie–noiembrie 2025.

Inflația anuală: +7,0%

Comparând noiembrie 2025 cu noiembrie 2024, prețurile de consum au crescut cu 7,0%, evoluție determinată de:

produse alimentare: +6,3%

mărfuri nealimentare: +2,7%

servicii prestate populației: +14,2%

Serviciile au avut cel mai mare impact, menținând un ritm de creștere de două cifre. În special serviciile comunal-locative și transportul au contribuit semnificativ la consolidarea inflației anuale.

Inflația de la începutul anului: +5,9%

Diferențiat pe categorii:

alimente: +5,7%

mărfuri nealimentare: +2,4%

servicii: +10,9%

Datele confirmă o presiune inflaționistă mai accentuată în segmentul serviciilor reglementate, inclusiv utilități, energie și chirii.

Moldova în comparație cu regiunea

Raportată la alte țări din regiune, inflația lunară din Moldova (+0,3%) este mai mică decât cea a Turciei, Croației, Lituaniei și Georgiei, dar peste nivelul înregistrat în Polonia, Slovenia, Estonia, Cehia, Letonia, Islanda și Cipru.

Aceste diferențe reflectă particularitățile pieței interne, structura consumului și politicile tarifare aplicate în domeniul serviciilor reglementate.