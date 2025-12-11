Partidul Nostru propune eliminarea TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici: 400 de milioane de lei vor rămâne în buzunarele oamenilor

Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat în Parlament un proiect de lege care prevede eliminarea TVA de 8% pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici. Anunțul a fost făcut de Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acestui, măsura ar urma să reducă imediat valoarea facturilor la gaz pentru toate gospodăriile din țară și să lase în bugetele familiilor peste 400 de milioane de lei într-un singur an. Constantin Cuiumju a explicat că această inițiativă vine în contextul în care statul reduce compensațiile la gaz și energie termică și lasă tot mai mulți oameni fără sprijin în perioada rece a anului, iar inițiativa Partidului Nostru reprezintă un colac de salvare pentru populație.

„Cu toții știm că factura la gaze este o povară pentru majoritatea gospodăriilor, în special, în perioada rece a anului. Statul are responsabilitatea de a proteja cetățenii și de a asigura un nivel de trai decent, conform Constituției”, a declarat parlamentarul.

Potrivit calculelor prezentate de Constantin Cuiumju, la un consum anual estimat de 330 de milioane de metri cubi anual, reducerea ar fi de aproximativ 1,24 lei pentru fiecare metru cub consumat, la tariful actual:

„Această măsură este echitabilă și ușor de înțeles. Ajută toate familiile, inclusiv pensionarii și oamenii cu venituri mici, reduce povara facturilor și oferă un sprijin real, direct, pentru fiecare gospodărie. Subliniez că în Republica Moldova nu se aplică TVA la energia electrică, energia termică și apă. De aceea considerăm logică și necesară extinderea aceluiași regim fiscal și asupra gazelor naturale”.

„Solicităm înregistrarea în regim prioritar a acestui proiect de lege, astfel încât efectul pozitiv asupra facturilor să fie resimțit de toți cetățenii chiar din această iarnă”, a mai declarat deputatul Partidului Nostru.

Partidul Nostru solicită ca proiectul de lege să fie examinat în regim prioritar, astfel încât reducerea facturilor să fie resimțită chiar din această iarnă. Tariful actual la gazele naturale pentru consumatorii casnici din Republica Moldova este de 16,74 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus.