Chiveri, despre donațiile pentru salarii în Transnistria: Administrare defectuoasă

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, consideră că fondul „Împreună”, lansat recent de administrația de facto de la Tiraspol pentru colectarea de donații destinate achitării pensiilor și salariilor, este consecința unei administrări defectuoase a regiunii transnistrene.

Declarațiile au fost făcute pe 13 mai, după ședința Guvernului.

Potrivit oficialului, inițiativa reprezintă o acțiune cu caracter politic și propagandistic, prin care administrația nerecunoscută din stânga Nistrului încearcă să promoveze ideea că problemele din regiune ar fi provocate de factori externi.

În același timp, vicepremierul pentru reintegrare a calificat soluția propusă de Tiraspol drept una temporară și nesustenabilă.

Chiveri a reiterat că oferta Chișinăului privind reintegrarea graduală a regiunii rămâne valabilă și a afirmat că un asemenea proces ar putea contribui la depășirea dificultăților existente. Potrivit lui, ideea reintegrării este susținută de un număr tot mai mare de locuitori din stânga Nistrului.

Fondul „Împreună” a fost lansat de administrația de facto de la Tiraspol pe 11 mai, cu scopul de a colecta donații pentru acoperirea cheltuielilor sociale, inclusiv pentru plata pensiilor, salariilor și indemnizațiilor.

La două zile de la lansare, în fond s-au acumulat peste 126 de milioane de ruble transnistrene.

Cea mai mare contribuție, de 100 de milioane de ruble transnistrene, echivalentul a aproximativ 6 milioane de dolari, a fost făcută de holdingul „Sheriff”, controlat de omul de afaceri Victor Gușan.

Pe lista donatorilor figurează și alte organizații, precum și contribuții anonime.