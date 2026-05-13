PAS continuă să blocheze în comisii proiectul Partidului Nostru de majorare de la 150 la 500 de euro a valorii neimpozabile pentru colete

PAS continuă să blocheze în comisiile parlamentare proiectul de lege al Partidului Nostru, care prevede modificarea Codului Vamal și majorarea valorii coletelor ce pot fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova fără achitarea taxelor.

Miercuri, 13 mai, deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a prezentat inițiativa la Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice. Proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi, deputații PAS votând împotrivă.

Amintim că inițiativa creșterea plafonului de scutire de taxe vamale pentru coletele expediate din străinătate de la 150 la 500 de euro. De asemenea, sunt vizate majorări ale limitelor pentru bunurile din bagajele personale ale călătorilor: până la 600 de euro pentru transport terestru și până la 700 de euro pentru transport aerian sau maritim.

„Atunci când a fost stabilit acest cuantum de 150 de euro pentru colete, erau alte prețuri și, într-adevăr, pe acea sumă puteai transmite mult mai multe bunuri pe teritoriul țării. Atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, cu toții suntem conștienți că suma aceasta nu este relevantă și nu răspunde realității actuale”, a declarat Berlinschii.

Totodată, el a menționat că măsura nu vizează activitatea agenților economici, ci strict bunurile cu caracter personal.

Totuși, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-au opus proiectului, acesta neîntrunind susținerea majorității parlamentare.

Anterior, și în cadrul Comisiei parlamentare de mediu, reprezentanții majorității PAS nu au susținut această inițiativă legislativă.

Proiectul urmează să fie examinat în continuare în comisiile de profil, urmând avizul Guvernului.