Maia Sandu ajunge la Nisporeni. Grigore Manoli va merge și el: „O aștept cum își așteaptă copilul mama să vină să-l ia de la grădiniță. Am niște întrebări”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua mâine, 13 mai, o vizită de lucru în raionul Nisporeni. La întâlnire și-a anunțat prezența și antreprenorul și creatorul de conținut Grigore Manoli, care a declarat într-un videoclip publicat pe rețelele sociale că „are niște întrebări” pentru șefa statului.

Potrivit comunicatului Președinției, în cadrul vizitei,„ șefa statului va avea o întrevedere cu primarii din raion, unde vor fi discutate proiectele implementate în localități și prioritățile comunităților. Totodată, președinta se va întâlni cu cetățenii și va continua dialogul național despre siguranța copiilor în mediul online.”

Într-un filmuleț publicat pe rețelele sociale, Grigore Manoli a vorbit despre așteptările sale legate de această întâlnire.

„Mâine, la noi în Nisporeni, vine doamna președinte, Maia Sandu. Să fiu sincer, am niște emoții și o aștept cum își așteaptă copilul mama să vină să ia mai repede de la grădiniță. Am niște întrebări, doamnă președintă, dar vreau în spatele meu să fie toată poliția din Nisporeni. Nu toată, sunt doi mai serioși la noi în Nisporeni”, a declarat acesta.

Anterior, președinta Maia Sandu a declarat că atribuțiile sale principale țin de politica externă și de securitate, după ce a fost întrebată de ce „merge mai des la Kiev, București sau Bruxelles” decât la Ocnița ori Briceni.