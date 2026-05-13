Prima reacție a lui Satoshi după calificare: Ne mobilizăm și mutăm munții împreună

Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026, după evoluția din prima semifinală desfășurată pe 12 mai, la Viena. Reprezentantul țării, Satoshi, a deschis competiția cu piesa „Viva, Moldova!” și a obținut unul dintre cele zece locuri disponibile pentru finala programată pe 16 mai.

Artistul a declarat, pentru Moldova 1, că reacțiile publicului și susținerea primită după prestație au depășit așteptările echipei.

„Suntem foarte fericiți pentru că reacțiile publicului au fost extrem de intense și mult peste ceea ce ne-am imaginat. Asta nu poate decât să ne bucure. Vom continua să reprezentăm țara cu demnitate și în finală și vom lupta până la capăt”, a afirmat Satoshi.

Interpretul a făcut apel și la susținerea moldovenilor din țară și din diaspora înaintea marii finale.

„Avem nevoie de suportul vostru de peste tot. Ne mobilizăm și mutăm munții împreună. Moldova is on duty, Viva Moldova!”, a spus artistul.

Alături de Republica Moldova, în finala Eurovision Song Contest 2026 s-au mai calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia.

Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai și va reuni concurenți din Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia.