Lege nouă pentru credite: Dobânzile și penalitățile vor fi plafonate

Moldovenii vor putea cere blocarea accesului la credite, iar băncile și organizațiile de creditare care ignoră interdicția riscă să piardă dreptul de a încasa dobânzi și penalități. Un nou proiect de lege mai prevede plafonarea dobânzilor și comisioanelor, reguli mai stricte pentru acordarea împrumuturilor și interzicerea taxelor pentru simplul refuz al unui credit.

Documentul, elaborat după model european, reglementează creditele ipotecare și împrumuturile garantate cu bunuri imobile și introduce, pentru prima dată în Republica Moldova, mecanismul de „interdicție voluntară” la credite.

Astfel, orice persoană va putea solicita includerea sa într-o bază de date care va bloca acordarea de noi împrumuturi pe numele său, temporar sau fără termen limită. Cererea va putea fi depusă online sau fizic, iar creditorii vor fi obligați să o transmită către birourile istoriilor de credit cel târziu în următoarea zi lucrătoare.

Chiar și după solicitarea anulării interdicției, aceasta va rămâne activă încă zece zile, perioadă de reflecție în care persoana nu va putea contracta un nou credit.

Dacă o bancă sau o organizație de creditare nebancară va acorda totuși un împrumut unei persoane aflate sub interdicție activă, instituția va putea solicita înapoi doar suma efectiv împrumutată, fără dobânzi, penalități sau alte taxe.

Proiectul prevede și plafonarea costurilor pentru credite. Dobânda anuală nu va putea depăși 25%, iar penalitățile de întârziere vor fi limitate la maximum 0,02% pe zi. Totodată, taxele și comisioanele pentru administrarea împrumutului vor avea un plafon de 0,005% pe zi din valoarea creditului.

Pentru creditele acordate pe o perioadă de până la cinci ani, creditorii nu vor putea încasa, în total, mai mult decât dublul sumei împrumutate, inclusiv dobânzi, taxe și penalități. De exemplu, pentru un credit de 100.000 de lei, suma maximă care va putea fi solicitată consumatorului nu va depăși 200.000 de lei.

Documentul interzice și perceperea taxelor pentru simplul refuz de acordare a unui credit.

În paralel, creditorii vor fi obligați să ofere gratuit toate informațiile privind costurile reale ale împrumutului și să prezinte consumatorilor o Fișă Europeană de Informații Standardizate. Aceasta va include date despre dobânda anuală efectivă, costul total al creditului, numărul ratelor și suma finală care trebuie achitată. Oferta va trebui să rămână valabilă cel puțin șapte zile.

Noile reguli obligă băncile și organizațiile de creditare nebancară să verifice mai strict capacitatea reală de rambursare a clienților. Dacă analiza va arăta că există un risc ridicat ca persoana să nu își poată achita ratele, creditul nu va putea fi acordat.

În cazul unui refuz, consumatorul va trebui informat în maximum șapte zile, inclusiv atunci când decizia a fost luată automatizat, pe baza istoricului de credit.

O altă prevedere importantă vizează asigurările. Creditorii nu vor mai putea obliga clienții să încheie polițe doar la companii agreate de bancă. Consumatorii vor avea dreptul să aleagă orice asigurator care oferă condiții similare și vor primi cel puțin patru zile pentru a compara ofertele.

Documentul introduce și reguli mai stricte pentru publicitatea creditelor. Reclamele vor trebui să afișeze clar dobânda, dobânda anuală efectivă, costul total al împrumutului și eventualele riscuri legate de fluctuațiile cursului valutar. Totodată, vor fi interzise mesajele care pot induce consumatorii în eroare sau pot crea așteptări false privind costurile reale ale creditului.

Autorii proiectului spun că intervenția este necesară în contextul creșterii accelerate a pieței ipotecare din Republica Moldova.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei incluse în nota informativă, în trimestrul III al anului 2025, volumul noilor credite ipotecare a crescut cu 40,8% față de aceeași perioadă a anului precedent și a ajuns la aproape 2,9 miliarde de lei.

În același timp, indicele prețurilor imobiliare rezidențiale a urcat la 223,1%, în creștere cu 33,8% comparativ cu trimestrul III al anului 2024.

Datele mai arată și o deteriorare a calității creditelor ipotecare. Rata creditelor neperformante pentru persoanele fizice a crescut cu 1,6 puncte procentuale și a ajuns la 4,2%.

Totodată, rata cererilor respinse pentru creditele imobiliare rămâne foarte ridicată: 51,1% pentru cererile depuse fizic și 78,2% pentru cele depuse online.