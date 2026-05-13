Sheriff pompează milioane în fondul lansat de Tiraspol pentru salvarea sistemului social din regiune

Holdingul Sheriff, principalul actor economic din regiunea transnistreană, a virat o sumă-record în așa-zisul fond de sprijin social „Împreună”, creat recent de administrația separatistă pentru acoperirea cheltuielilor sociale pe fundalul agravării crizei economice din stânga Nistrului. Transferul efectuat de holding depășește cu mult toate celelalte contribuții înregistrate până acum.

Potrivit datelor publicate pe site-ul fondului, Sheriff a transferat 100 de milioane de ruble transnistrene, echivalentul a peste 107 milioane de lei moldovenești sau aproximativ 5,3 milioane de euro. Suma reprezintă cea mai mare donație afișată până în prezent pe platforma destinată colectării contribuțiilor.

În paralel cu donația holdingului, în contul fondului au fost înregistrate și alte transferuri, semnificativ mai mici, efectuate de companii locale, persoane fizice și donatori anonimi. Lista publicată include contribuții de 45 de mii, 25 de mii sau 16 mii de ruble transnistrene, dar și donații simbolice, de 5, 3 sau chiar o singură rublă.

În total, până la această etapă, în conturile fondului „Împreună” s-au acumulat peste 100,4 milioane de ruble transnistrene, ceea ce ar reprezenta aproape 108 milioane de lei moldovenești.

Fondul a fost lansat oficial pe 11 mai, după ce administrația separatistă de la Tiraspol a făcut apel către companii și populație să contribuie financiar pentru susținerea cheltuielilor sociale ale regiunii. Potrivit autorităților separatiste, banii urmează să fie utilizați pentru plata salariilor, pensiilor, indemnizațiilor și a altor obligații sociale.

Inițiativa îi aparține așa-zisului premier transnistrean, Alexandr Rozenberg, care a susținut că economia regiunii traversează o perioadă critică, provocată de „restricțiile externe, problemele logistice și consecințele sistării livrărilor de gaze de la începutul anului 2025”.

În același timp, administrația de la Tiraspol a promis că toate donațiile vor fi gestionate transparent, iar transferurile efectuate vor continua să fie publicate pe platforma online a fondului.

Sheriff este cel mai mare holding economic din regiunea transnistreană și controlează domenii-cheie ale economiei locale, de la comerț și carburanți până la telecomunicații, sector bancar și mass-media. Compania, fondată în anii ’90 de Victor Gușan și Ilia Kazmalî, este considerată pilonul central al economiei din stânga Nistrului, având o influență dominantă asupra regiunii separatiste.

Din punct de vedere politic, holdingul exercită o influență imensă, fiind considerat principalul susținător al structurilor nerecunoscute de la Tiraspol.