Chiveri: Integrarea europeană și reglementarea transnistreană sunt procese paralele

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, explică că integrarea europeană și reglementarea conflictului transnistrean sunt două procese distincte, care avansează în paralel.

În cadrul unui interviu pentru Moldpres.md, oficialul a spus că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană are un impact direct asupra procesului de reintegrare, stimulând acest parcurs, chiar dacă cele două direcții evoluează în ritmuri diferite.

„Procesul de integrare în UE are un calendar foarte clar și bine definit, pe care Guvernul și instituțiile statului îl respectă. În același timp, procesul de reintegrare este unul complex, iar un calendar fix este imposibil de elaborat”, a declarat Chiveri.

Vicepremierul a precizat că, în cadrul discuțiilor purtate cu partenerii externi, Republica Moldova nu a primit condiționalități suplimentare legate de dosarul transnistrean în contextul integrării europene.

Totuși, oficialul și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va aplica „elemente creative” în momentul în care Republica Moldova va fi pregătită pentru aderare, în vederea facilitării procesului de reintegrare a țării.