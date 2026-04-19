Lavrov: NATO nu e în cea mai bună formă

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a vorbit despre problemele interne pe care NATO le experimentează. Președintele SUA a vorbit de mai multe ori despre nemulțumirea legată de faptul că aliații americanilor nu i-au ajutat în războiul cu Iranul. Lavrov crede că NATO nu este în cea mai bună formă și acuză că vestul se bagă în zonele externe controlate de ruși.

„NATO nu este în cea mai bună formă a sa şi probabil că toţi putem recunoaşte acest lucru. Nu ne amestecăm în treburile interne ale NATO”, a spus Lavrov, conform TASS.

Ministrul a acuzat vestul că se bagă peste politica externă a Moscovei.

„Nu facem ceea ce Occidentul şi americanii fac de mult timp <…> şi continuă să facă, la fel şi europenii, atunci când călătoresc în ţările noastre vecine, ţările care făceau parte din acelaşi imperiu, din Uniunea Sovietică, alături de noi şi care sunt aliaţii Rusiei în cadrul unei serii de acorduri în domeniile economiei, apărării, securităţii, aplicării legii, vamelor şi aşa mai departe”, a continuat şeful diplomaţiei ruse.

Lavrov a acuzat că europenii și americanii au propus aliaților Rusiei acorduri noi, care să contravină celor semnate cu Moscova.

„Ştim cu toţii că colegii noştri americani şi cei de la Bruxelles şi din alte capitale au vizitat Asia Centrală <…> prezentând unele proiecte care contravin în mod clar acelor scheme şi acelor norme care, să zicem, există în Uniunea Economică Eurasiatică sau în Comunitatea Statelor Independente”, a explicat el.

Trump și „tigrul de hârtie” NATO

Declarațiile lui Lavrov vin în contextul în care Donald Trump se arată tot mai nemulțumit de NATO. Președintele american Donald Trump a declarat la început de aprilie că ia serios în calcul retragerea SUA din Alianța Nord-Atlantică. Plecarea SUA din alianță ar veni ca o demonstrație a nemulțumirii administrației Trump referitoare la lipsa de acțiune a NATO în conflictul cu Iranul.

Donald Trump a declarat pentru The Telegraph că ia serios în considerare retragerea Statelor Unite din NATO. Dubiile lui Trump referitoare la NATO au fost amplificate de faptul că alianța nu s-a alăturat războiului său împotriva Iran.

Președintele SUA a numit alianța un „tigru de hârtie”. Totodată, acesta a transmis că retragerea SUA din NATO este „dincolo de reconsiderare”.

Trump: Putin știe că NATO e un tigru de hârtie

Trump a fost întrebat dacă ar reconsidera apartenența SUA la alianță după conflict. „Oh, da, aș spune că este dincolo de reconsiderare”, a răspuns el.

„Nu am fost niciodată convins de NATO. Am știut întotdeauna că sunt un tigru de hârtie, iar Vladimir Putin știe și el asta, apropo.”

Trump este nemulțumit de faptul că aliații nu au ajutat la redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul a blocat efectiv strâmtoarea timp de câteva săptămâni, ridicând drastic prețurile globale la petrol și gaze și amenințând cu o recesiune globală.

„Dincolo de faptul că nu au fost acolo, au fost neconvingători. Și nu am făcut o mare campanie de convingere. Am spus doar: «Hei», știi, nu am insistat prea mult. Cred doar că ar trebui să fie o susținere automată.

Noi am fost acolo automat, inclusiv pentru Ucraina. Ucraina nu era problema noastră. A fost un test, iar noi am fost acolo pentru ei și am fi fost mereu acolo pentru ei. Ei nu au fost acolo pentru noi.”