Strășeni: Proprietarii de imobile abandonate riscă impozite majorate de până la 3 ori

În municipiul Strășeni, proprietarii de terenuri și clădiri abandonate vor putea fi sancționați, inclusiv prin majorarea de până la trei ori a impozitelor, dacă nu își întrețin bunurile imobile. Măsura a fost aprobată de consiliul local, pe fondul îngrijorărilor legate de degradarea unor proprietăți care ar putea deveni periculoase sau insalubre.

Potrivit regulamentului adoptat, va fi creată o comisie specială care, în termen de 60 de zile, va inventaria clădirile considerate riscante sau abandonate. Ulterior, proprietarii vor fi notificați și vor avea la dispoziție încă 60 de zile pentru a remedia situația. În cazul în care nu se conformează, se va aplica majorarea impozitului.

Primarul municipiului Strășeni, Valentina Casian, afirmă că măsura vine ca răspuns la numărul mare de construcții lăsate în paragină, care au devenit spații nesigure, frecventate uneori de persoane străine, în special în orele serii.

„Avem foarte multe construcții abandonate, unde pot pătrunde copii și tineri. Sunt spații unde, în unele cazuri, se consumă alcool sau alte substanțe. Comisia va inventaria aceste bunuri, iar lista va fi transmisă Consiliului pentru decizii ulterioare. Aplicarea majorării impozitului va intra în vigoare din anul fiscal următor”, a declarat edilul.

Și locuitorii orașului confirmă că imobilele abandonate reprezintă o problemă, mai ales din perspectiva siguranței copiilor și a aspectului urban.

„Trebuie îngrijite, împrejmuite, să fie supravegheate. Sunt situații când tinerii se adună acolo și pot apărea probleme”, spune un localnic.

Alți cetățeni afirmă că astfel de spații sunt atractive pentru copii, ceea ce ridică îngrijorări pentru părinți.

Regulamentul prevede aceleași măsuri și pentru clădirile sau terenurile aflate în proprietate publică și lăsate în stare de degradare. În acest context, autoritățile locale au menționat și un exemplu de construcție neterminată din perioada sovietică, care urmează să fie demolată după finalizarea procedurilor de achiziție publică.

Măsuri similare privind impozitarea terenurilor și clădirilor neîngrijite au fost introduse și în alte localități, precum Cimișlia. De asemenea, începând cu 2025, legislația națională permite autorităților locale să dea în arendă terenuri agricole lăsate neutilizate mai mult de doi ani, în scopul prevenirii degradării acestora.