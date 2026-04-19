Un moldovean, cunoscut în lumea interlopă, împușcat într-un restaurant din Kiev

Un tânăr în vârstă de 29 de ani, originar din Republica Moldova, a fost împușcat într-un restaurant din Kiev, în urma unui conflict armat izbucnit între mai multe persoane considerate apropiate mediului criminal din Ucraina.

Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, într-o locație frecventată de figuri cunoscute ale lumii interlope. Potrivit informațiilor preliminare, victima era cunoscută în cercurile criminale sub pseudonimul „SAKAL”.

Surse din cadrul anchetei susțin că între acesta și rivalii săi existau tensiuni mai vechi, care ar fi degenerat în schimbul de focuri de armă din restaurant.

Nu este pentru prima dată când numele tânărului apare într-un astfel de context. În anul 2021, acesta a fost documentat într-un caz similar petrecut tot la Kiev, unde s-au tras mai multe focuri de armă, însă fără victime.

Conform datelor oferite de Poliție, individul era cunoscut și în Republica Moldova, unde anterior a fost judecat pentru fapte grave, inclusiv tortură, răpire de persoane și șantaj, într-un dosar ce viza inclusiv un polițist din raionul Criuleni.

Autoritățile ucrainene au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii atacului armat și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.