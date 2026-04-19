Cum două sate au ajuns printre cele mai cunoscute localități turistice din R. Moldova

Satele Trebujeni și Butuceni sunt două dintre cele mai cunoscute localități turistice din Republica Moldova. Au obținut acest statut nu peste noapte și nu printr-o strategie națională coerentă, ci prin combinația dintre inițiativa locală, patrimoniu natural excepțional și investiții punctuale, de cele mai multe ori din afara sistemului public.

Relieful spectaculos, istoria monastică și autenticitatea satului tradițional au creat un cadru perfect pentru turism. Axenia Potoroacă are 73 de ani și s-a născut la Butuceni, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Republica Moldova. Până la pensionare a lucrat, timp de trei decenii, la muzeul satului. Ea a văzut pe viu cum turismul a schimbat radical localitatea. Astăzi, aproape fiecare a treia casă este pensiune.

De la casele vechi, cu arhitectură tradițională, la gardurile din piatră și porțile păstrate ca pe vremuri, Butuceni își păstrează și consolidează aspectul autentic. Axenia Potoroacă își îngrijește gospodăria în armonie cu vechile tradiții și văruiește stâlpii porții așa cum a învățat încă din copilărie.

Eugenia Șeptelici s-a născut în satul Lucașeuca, raionul Orhei, dar, după căsătorie, s-a stabilit la Butuceni. Locuiește aici de peste 35 de ani, iar odată cu dezvoltarea turismului a găsit și un loc de muncă în sat.

Pe măsură ce crește numărul vizitatorilor, satul devine mai aglomerat, mai ales în sezonul estival. Problemele țin în special de zgomot și de lipsa locurilor de parcare, mai ales când turiștii vin cu autobuzele în centrul localității.

În ciuda frumuseții și potențialului turistic, unii localnici pleacă, pentru perioade scurte, peste hotare, din considerente financiare. Revenirea în sat rămâne însă o dorință constantă, chiar dacă veniturile locale sunt limitate.

Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a înregistrat, anul trecut, peste 100.000 de vizitatori, un indicator al creșterii constante a interesului turistic pentru zonă. Autoritățile spun că această evoluție este susținută de investițiile publice din ultimii ani, care au consolidat poziția rezervației drept una dintre cele mai vizitate destinații din Republica Moldova.