Chișinăul se sufocă din cauza mașinilor, iar Ion Ceban nu are soluții

Chișinăul se sufocă din cauza mașinilor, iar șoferii pierd zilnic timp, nervi și bani în căutarea unui loc de parcare. În multe cazuri, și trotuarele devin parcări improvizate. Pietonii sunt nevoiți să se strecoare, deseori, printre automobile. Problema ambuteiajelor este una cronică… „Orașul nu mai face față acestui val de transport, iar soluțiile întârzie să apară”, spun experții.

„Aici, pe strada Veronica Micle, există o parcare amenajată, însă locurile nu sunt suficiente. În orele de vârf, șoferii ajung să urce mașinile pe trotuar, iar pietonii se văd nevoiți să meargă pe carosabil. Șoferii, la rândul lor, sunt deseori amendați de Poliție”, relatează jurnalista Valeria Busuioc.

„Ne aflăm pe strada Mihail Kogălniceanu. Aici, către orele amiezii, vedem zeci de mașini parcate pe ambele părți ale carosabilului, deși există un indicator care interzice acest lucru. Din cauza acestor mașini, deseori se circulă pe o singură bandă și se formează ambuteiaje.

Și aici, în adiacentul Academiei de Studii Economice, observăm aceeași problemă a parcărilor haotice. Mașinile sunt lăsate pe ambele părți ale carosabilului, uneori formând câte două coloane pe aceeași parte a drumului”, a adăugat jurnalista.

În preajma universității, echipa Jurnal TV i-a surprins pe inspectorii de Poliție, care îi amendau pe șoferii nedisciplinați.

„Dacă se parchează sub raza indicatorului de interzicere a parcării, amenda e de la 500 de lei la 600 de lei, cu aplicarea a două puncte de penalizare. În cazul în care e parcat neregulamentar blocând o bandă de acces sau oferind obstacole altor participanți la trafic sau șase metri până la trecerea de pietoni, se aplică de la 900 la 1.500”, a menționat ofițerul de patrulare Constantin Guzun.

Expertul în patrimoniu Ion Ștefăniță afirmă că infrastructura orașului nu este pregătită pentru un număr atât de mare de mașini.

„Astăzi în municipiul Chișinău avem înregistrate 367.000 unități de transport. Infrastructura de parcare dispune de 57.000 de locuri. Ultimele 4.000 locuri de parcare au fost amenajate în ultimii patru ani. Per sectoare, de exemplu, 10.500 sunt în zona Centru, 11.500 în sectorul Ciocana, 13.500 în sectorul Râșcani”, a declarat expertul în patrimoniu Ion Ștefăniță.

Pentru a parca toate mașinile din Chișinău este nevoie de o suprafață egală cu… 60 de stadioane republicane, afirmă expertul.

„Stadionul Republican îl înmulțim de 60 de ori ca să parcăm toate unitățile de transport conform cererii. Numărul de unități de transport în fiecare an crește cu ± 40.000 de unități, dar infrastructura rămâne aceeași și atunci când unitățile de transport cresc, dar oferta rămâne aceeași, evident că înseamnă un blocaj în tot ce înseamnă parcare și aici e cazul ca municipalitatea să vină cât mai urgent să dea soluții”, a adăugat expertul.

Luni, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în prezent nu există reglementări legale clare privind cine și pentru ce răspunde. Ceban a spus că în această săptămână va trimite pe masa deputaților un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor.

„Acest segment trebuie să fie reglementat prin lege. Să fie stabilite statutul, principiile, misiunea, atribuțiile, drepturile, obligațiile, precum și modul de organizare, amenajare, funcționare, administrare și utilizare a parcărilor și parcajelor auto pe teritoriul Republicii Moldova”, a anunțat Ion Ceban.

Potrivit datelor actualizate pe 1 noiembrie, în Registrul de Stat al Transporturilor sunt peste 1.370.000 de mijloace de transport. Cele mai multe vehicule sunt în municipiul Chișinău – peste 390.000, urmat de municipiul Bălți, cu 58.000.