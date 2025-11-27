Partidul Nostru a cerut suplinirea Fondului de Agricultură cu 500 mil. lei pentru subvențiile restante. PAS a respins propunerea

Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a cerut suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol.

Amendamentul la proiectul de lege pentru modificarea bugetului de stat pentru anul curent prevede majorarea fondului de la 1,9 miliarde la 2,4 miliarde de lei, astfel încât Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură să poată onora circa 2 600 de cereri încă neacoperite, în valoare totală de aproximativ 1,5 miliarde lei.

Fracțiunea Partidului Nostru a identificat și resursele pentru acoperirea acestor cheltuieli:

„Nu cerem pentru noi, ci pentru întreaga comunitate și pentru economia țării. Mi se pare cinic să afirmăm că dezvoltăm sectorul agricol și să nu facem nimic atunci când apar datorii. Primele pretexte invocate sunt că suma este prea mare sau că nu există resurse. Astăzi am identificat o soluție: fonduri blocate la ADR Centru, alocate pentru proiecte de infrastructură dar care nu pot fi cheltuite din cauza problemelor legate de licitații și contestații, ceea ce blochează practic investițiile și dezvoltarea sectorului rural”, a declarat Ivanov.

Deputatul avertizează că lipsa finanțării suplimentare ar putea duce la falimente în agricultură, reducerea investițiilor, pierderi de locuri de muncă și stagnarea dezvoltării rurale, afectând stabilitatea întregului sector agroalimentar.

Președintele Fracțiunii Renato Usatîi a declarat: „Dacă vor avea un asemenea comportament, atunci dl Serghei Ivanov și ceilalți colegi fermieri au o experiență foarte bună despre cum să ajungă cu tractoarele din toată țara la Parlament. Dacă aceasta va fi ultima soluție prin care să fie auziți agricultorii – nu fracțiunea Partidului Nostru – atunci o vom face, și voi fi și eu la volan.”

Amintim că în anul 2024 AIPA a recepționat 3 144 cereri de acordare a subvențiilor post-investiții, cu o valoare totală a sprijinului solicitat de 1 714 mil. lei. Cererile respective nu au putut fi executate, întrucât sursele financiare ale FNDAMR aferente anului 2024 au fost integral epuizate, iar debursarea urmează a fi efectuată din mijloacele financiare ale Fondului pentru anul 2025. Analizând datele AIPA doar în semestrul I al anului 2025, au fost valorificate 1 432 611,5 mii lei, ceea ce constituie 78,7% din totalul surselor financiare ale fondului aprobate pentru anul de gestiune 2025.

Din totalul surselor financiare alocate, pentru forma de subvenționare plăți post-investiție, AIPA a debursat doar 585 442,2 mii lei. Majoritatea PAS nu a susținut proiectul deputatului Partidului Nostru, Serghei Ivanov nici în Comisia de profil, nici în plenul Parlamentului, la discutarea în a doua lectură a proiectului de modificare a bugetului de stat pentru 2025.