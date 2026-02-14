Cine e deputatul din Găgăuzia, prins la volan, fiind privat de dreptul de a conduce

Deputatul din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, prins zilele trecute la volanul mașinii de serviciu, după ce, în decembrie 2025, a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, ar fi Valeriu Manastîrlî.

Datele disponibile pe portalul instanțelor arată că, pe 11 decembrie 2025, Judecătoria Comrat l-a recunoscut vinovat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate, faptă comisă la 27 aprilie 2025. Instanța i-a aplicat o amendă de 35.000 de lei și i-a suspendat permisul pentru o perioadă de șase luni.

Conform IGP, polițiștii din UTA Găgăuzia au oprit pentru verificări un automobil de model Skoda. În urma controlului, oamenii legii au constatat că șoferul, deputat în Adunarea Populară și aflat la volanul mașinii de serviciu, figura cu dreptul de a conduce suspendat.

Pe acest caz au fost demarate procedurile legale, iar autoturismul a fost transportat la o parcare specială.

Inspectoratul General al Poliției a precizat că fapta este examinată sub aspectul contravenției prevăzute de art. 231 alin. (6) din Codul contravențional – conducerea vehiculului fără permis de conducere. Reprezentanții instituției au subliniat că prevederile legii se aplică tuturor în mod egal, indiferent de funcția deținută.