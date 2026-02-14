Premierul britanic Starmer: Europa este „un gigant adormit” când vine vorba de apărare

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că NATO este un fenomen în istoria omenirii și a îndemnat membrii europeni ai alianței să colaboreze pentru a obține „rezultate semnificative” în fața agresiunii ruse, transmite CNN.

„Trebuie să avansăm împreună pentru a crea un NATO mai european. Din punctul meu de vedere, Europa este un gigant adormit”, a declarat Starmer în discursul său la Conferința de Securitate de la München.

„Economiile noastre sunt de peste 10 ori mai mari decât cea a Rusiei. Avem capacități de apărare enorme, dar prea adesea acestea sunt mai puțin eficiente decât suma părților lor”, a afirmat el.

„Planificarea industrială și achizițiile fragmentate au dus la lacune în unele domenii și la duplicări masive în altele”, a mai spus premierul britanic.

Liderul britanic a subliniat că, deși SUA rămân un aliat indispensabil, strategia de securitate națională a SUA înseamnă că Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria apărare. „Aceasta este noua normalitate”, a spus el.

Starmer a afirmat că Europa trebuie să fie pregătită să construiască o „putere dură” și să fie gata să lupte, dacă este necesar.

„Aceasta este moneda de schimb a epocii, trebuie să fim capabili să descurajăm agresiunea și, da, dacă este necesar, trebuie să fim pregătiți să luptăm, să facem tot ce este necesar pentru a ne proteja poporul, valorile și modul de viață”, a spus Starmer.