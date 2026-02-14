Emmanuel Macron, la München: Europa trebuie să-și redefinească regulile de coexistență cu Rusia

Europa va trebui să-și redefinească regulile de coexistență cu Federația Rusă în eventualitatea unui acord de pace în Ucraina, pentru a limita riscurile unor noi escaladări. Declarațiile au fost făcute vineri de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Conferința de Securitate de la München, cel mai important eveniment anual dedicat problemelor de securitate, care reunește peste 50 de lideri mondiali.

Președintele francez a afirmat că eforturile pentru elaborarea acestui pachet de reguli trebuie să înceapă de pe acum și le-a propus europenilor lansarea unor consultări pe acest subiect, dacă își doresc să discute în viitor cu Rusia dintr-o poziție de forță.

Emmanuel Macron a mai spus că, dacă Europa ar trimite acum trupe în Ucraina, tensiunile cu Rusia ar escalada. „Astăzi, dacă ne implicăm și trimitem trupe la sol, ne asumăm responsabilitatea escaladării. Nu avem niciun consens pentru a face acest lucru. Am fi responsabili pentru declanșarea unei pierderi a controlului asupra situației”, a declarat președintele francez, răspunzând la o întrebare în sesiunea de întrebări și răspunsuri.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe rețeaua X, după reuniunea privind Ucraina, la care a participat și președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, că obiectivul Uniunii Europene este să se asigure că Ucraina poate negocia pacea dintr-o poziție de forță și că are un viitor sigur și prosper pentru cetățenii săi, în cadrul UE.

Potrivit liderului de la Kiev, pentru a pune capăt războiului sunt necesare garanții de securitate și un acord de reconstrucție a Ucrainei, iar pentru acest lucru este nevoie de o presiune mai directă asupra Rusiei.

Într-un interviu acordat publicației Politico, Zelenski a declarat, în contextul sugestiilor venite din partea Statelor Unite că Ucraina ar putea face compromisuri în anumite chestiuni pentru a pune capăt războiului, că cel mai mare compromis deja făcut este că „Putin și prietenii lui nu sunt în închisoare”.

Conferința de Securitate de la München se desfășoară în perioada 13–15 februarie.