VIDEO: Razie antidrog într-un local de agrement din Capitală: 107 persoane, verificate

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru au intervenit noaptea trecută într-un local de agrement, unde mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.

Potrivit oamenilor legii, după intervenție, o parte dintre persoanele prezente au încercat să scape de droguri, aruncându-le pe jos.

În total, polițiștii au identificat 107 persoane, 19 dintre ele find conduse pentru expertiză narcologică.

Substanțele depistate au fost ridicate și transmise la expertiză, iar oamenii legii continuă acțiunile procesuale.

Poliția reiterează că va interveni ferm ori de câte ori există suspiciuni privind consumul sau distribuirea drogurilor, pentru a preveni riscurile și a asigura siguranța comunității.