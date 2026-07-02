Cine e secretarul de stat al Ministerului Agriculturii care ar fi fost reținut de CNA

Tatiana Nistorică, secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), este funcționara publică care ar fi fost reținută azi, 2 iulie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție.

Funcționara ar fi bănuită că a primit bani de la reprezentantul unui agent economic pentru a influența reluarea importului de furaje din Ucraina.

Conform CNA, reprezentantul companiei ar fi oferit mijloace bănești secretarului de stat pentru ca aceasta să intervină pe lângă persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în vederea ridicării restricțiilor privind importul de furaje pentru păsări și animale din Ucraina. Autoritățile precizează că procedura fusese suspendată anterior de ANSA, după depistarea unor nereguli în timpul controalelor.

În cadrul anchetei, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al funcționarei, precum și în alte locații, pentru acumularea probelor. Totodată, în dosar a fost reținut și reprezentantul agentului economic.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2025, depusă la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Tatiana Nistorică a declarat venituri salariale și remunerații în valoare de aproximativ 335.000 de lei, obținute de la mai multe organizații și companii. De asemenea, aceasta a indicat o pensie de aproape 49.000 de lei, remitențe în valoare de 80.000 de lei destinate părinților și 17.280 de euro încasați pentru servicii de consultanță prestate organizației „Centre for Humanitarian Dialogue”.

Funcționara a mai declarat un apartament de 59,6 metri pătrați, cumpărat în 2018 și evaluat la 655.000 de lei. Totodată, aceasta figurează cu două credite bancare: unul contractat în 2018, în valoare de 655.000 de lei, și un al doilea, în sumă de 121.000 de lei, contractat în 2025.

În declarația de avere este menționată și calitatea sa de președintă a „Alianței Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova” (MOVCA).

Tatiana Nistorică a fost numită secretar de stat la MAIA în februarie 2026. În această funcție era responsabilă de politicile privind zootehnia, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și siguranța alimentelor. Potrivit informațiilor prezentate de minister la momentul numirii, aceasta are peste 23 de ani de experiență în domeniul agriculturii și industriei alimentare, dintre care peste 15 ani în administrația publică, fiind implicată inclusiv în proiecte finanțate de Uniunea Europeană, FAO, UNIDO și Banca Mondială.

Până la publicarea acestei știri, Tatiana Nistorică nu a oferit o reacție. De asemenea, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nu au comentat cazul.

CNA precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Conform legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.