Doi angajați de la Ministerul Agriculturii, reținuți pentru corupție. CNA a descins cu percheziții la MAIA / Tatiana Nistorică, reținută

UPDATE: Tatiana Nistorică, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost reținută acum câteva clipe.

Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară în aceste momente percheziții la sediul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Două persoane au fost reținute.

„Centrul Național Anticorupție confirmă efectuarea perchezițiilor și reținerea a două persoane, în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție”, a precizat purtătoarea de cuvânt a CNA.