Prietenul din copilărie al lui Radu Marian, fratele șefului Moldatsa numit ambasador în Emirate de Maia Sandu

Rețeaua cumetriilor și a prieteniilor din copilărie continuă să acapareze funcțiile cheie ale statului, ignorând complet discursul public despre meritocrație și integritate. Președinta Maia Sandu a semnat un decret oficial, datat 31 iulie 2024, prin care Anatolie Vangheli este propulsat direct în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite. Documentul care îi asigură noului diplomat un fotoliu de lux poartă și contrasemnătura prim-ministrului Dorin Recean.

Dincolo de litera decretului se ascund legături politice și de rudenie care aruncă în aer credibilitatea acestei numiri. Anatolie Vangheli este fratele lui Dumitru Vangheli, fostul șef al companiei de stat Moldatsa, demis anterior în urma unui scandal uriaș generat de includerea unor informații false în CV. Promovarea fulminantă a lui Anatolie nu pare să aibă la bază exigențe profesionale riguroase, ci conexiuni directe cu elita partidului de guvernământ. Așa cum arată informațiile din spațiul public, noul ambasador și influentul deputat PAS, Radu Marian, au copilărit împreună în cartierul Poșta Veche.

Această mutare pe tabla de șah a diplomației moldovenești ridică întrebări critice pentru instituțiile de securitate ale statului și pentru aparatul prezidențial. Este greu de justificat cum Serviciul de Informații și Securitate a ignorat legăturile de rudenie ale candidatului cu un personaj dovedit ca fiind lipsit de integritate în fruntea unei întreprinderi de stat. Dacă filtrele instituționale au fost eludate, devine legitimă suspiciunea că promovarea s-a făcut printr-o simplă intervenție telefonică, venită direct din „ograda” puterii, pentru un prieten din copilărie.

Semnătura Maiei Sandu pe acest decret reprezintă o validare oficială a rețelelor de influență. Fie șefa statului este dezinformată intenționat și semnează decrete fără să cunoască realitatea din spatele dosarelor, fie girează cu bună știință instalarea apropiaților sistemului în posturi diplomatice cheie. Această decizie demonstrează că băieții „din ogradă” beneficiază în continuare de un tratament preferențial, în detrimentul unor proceduri transparente și corecte de selecție.