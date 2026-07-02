Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, cunoscută pentru nonșalanța cu care minte pentru a apăra acțiunile criminale ale Rusiei, a lansat miercuri o nouă minciună sfruntată. Ea a declarat pentru agenția Tass, citată de Rador, că ”Autoritățile moldovene însele împiedică retragerea prezenței militare ruse din Transnistria”.

Reamintim că statul moldovean cere constant de două decenii retragerea trupelor ruse de ocupație staționate ilegal pe teritoriul regiunii separatiste nerecunoscute Transnistria.

Republica Moldova a inițiat multiple demersuri diplomatice la ONU, OSCE și în alte organisme internaționale pentru a determina Rusia să retragă trupele de ocupație.

Rusia folosește trupele din Transnistria pentru a controla regimul separatist de la Tiraspol, dar și pentru a împiedica reunificarea de facto a țării.

Un efect politic major al menținerii trupelor ruse în Transnistria este îngreunarea eforturilor Republicii Moldova de aderare la UE, dat fiind că Uniunea Europeană nu permite integrarea unor state care au diferende teritoriale nerezolvate.,

În plus, regimul Putin folosește Transnistria și ca o potențială bază militară.