Cine este bărbatul care a lovit mortal doi polițiști la Sângerei

Bărbatul bănuit că a provocat accidentul în care doi polițiști de patrulare și-au pierdut viața pe traseul R6 este profesor de muzică și locuiește în satul Pelinia, raionul Drochia. Vecinii îl descriu drept un om liniștit și un șofer prudent și spun că nu își pot explica tragedia.

Bărbatul are 51 de ani, este profesor de muzică și locuiește în satul Pelinia, raionul Drochia.

Soția acestuia a refuzat să discute cu jurnaliștii: „Nu vă pot răspunde la nicio întrebare, îmi cer scuze, atât.”

O vecină spune că a aflat despre accident de la alte persoane din localitate și a rămas fără cuvinte când a aflat că mașina implicată îi aparținea.

„Am aflat de la vecini, m-au întrebat dacă este drept despre ce mi-au zis, cineva i-a recunoscut mașina. Când am aflat vă spun sincer că am fost șocată și eu, și familia mea. De ce șoc? Deoarece el este un gen de om calm, liniștit, un om, cum am spus și cu fetele am vorbit, un om pâine caldă, sincer vă spun, mi-e vecin.”

Un alt vecin spune că bărbatul și familia sa nu au creat niciodată probleme în comunitate.

„Normal, băiat destul de deștept și bun, așa că în mahală nu am avut nimic, este liniștit și el, și soția.”

Accidentul s-a produs pe 23 iunie, pe traseul R6, în apropierea satului Grigorăuca, raionul Sîngerei. Cei doi polițiști ai Inspectoratului Național de Securitate Publică documentau un șofer pe acostament, în apropierea autospecialei de serviciu, când au fost loviți de un automobil.

Șoferul implicat în accident ar fi adormit la volan.

Polițiștii au fost transportați în stare extrem de gravă la spital, însă ulterior au decedat.

Bărbatul de 51 de ani a fost reținut după producerea accidentului, iar procurorii cer arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.