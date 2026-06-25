Ursula von der Leyen, investigată din cauza unei discuții secrete cu Volodimir Zelenski și liderii europeni

Ombudsmanul european Teresa Anjinho a deschis o anchetă împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu o discuție secretă la care au participat Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, relatează ziarul german Berliner Zeitung.

Ce se investighează

Grupul îl include și pe cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni sau premierul britanic Keir Starmer.

Investigația nu se referă la conținutul conversației, ci la dacă Comisia a încălcat regulile de transparență refuzând accesul la corespondență.

Context

Existența chatului a devenit publică în ianuarie.

Organizația olandeză de investigație Follow the Money a solicitat ulterior acces la corespondență, dar Comisia a respins cererea sub pretextul că publicarea ar putea afecta relațiile UE cu țările din afara blocului.

Potrivit articolelor de presă, grupul a discutat strategii pentru gestionarea președintelui american Donald Trump, printre altele.

Se așteaptă ca investigația să dureze câteva luni.

O întâlnire între reprezentanții Comisiei și Anjinho este așteptată înainte de mijlocul lunii iulie.