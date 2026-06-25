Militari din Moldova și România, antrenamente comune pentru acțiuni în medii complexe

În perioada 15–22 iunie, un grup de militari din Armata Națională, au participat la activități de instruire integrată de nivel grupă, desfășurate în cadrul taberei de instrucție la cursul de apă, în localitatea Gâdinți, județul Neamț, România.

Instruirea a fost organizată în cooperare cu militarii români din Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” și a avut drept scop formarea și perfecționarea deprinderilor militarilor în exersarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor specifice acțiunilor la forțarea cursurilor de apă.

Pe parcursul antrenamentelor, militarii au executat exerciții privind observarea terenului, deplasarea în condiții tactice și traversarea cursurilor de apă, fiind antrenați pentru acțiuni în medii complexe.

Instruirea menționată contribuie la dezvoltarea interoperabilității, consolidarea spiritului de echipă, perfecționarea capacității de reacție și întărirea cooperării dintre militarii Armatei Naționale și cei ai Armatei Române.

Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu Planul activităților comune de instruire pentru anul curent între Brigada Infanterie Motorizată „Moldova” și Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”.