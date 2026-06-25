O moldoveancă, în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de un taxi fără șofer, în Italia: Cum s-a produs accidentul

O moldoveancă a ajuns în stare foarte gravă la spital, după ce a fost lovită de un taxi scăpat de sub control pe un trotuar din centrul Romei, capitala Italiei.

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de miercuri, 24 iunie 2026, în jurul orei 08:30, într-o zonă intens circulată.

Potrivit Roma Today, vehiculul se afla parcat în apropierea unei bănci, între piazza Barberini și via Sistina, iar primele verificări indică faptul că ar fi pornit singur, cel mai probabil fără frâna de mână trasă.

Taxiul era staționat în zona locurilor destinate mașinilor de taxi, lângă filiala Unicredit din piazza Barberini.

Din motive care urmează să fie stabilite, autoturismul a început să se deplaseze fără șofer la comandă și a parcurs aproximativ 50 de metri pe via del Tritone.

Pe traseu, mașina a prins viteză și a ajuns până la intersecția cu via Sistina, unde a lovit o femeie aflată pe trotuar. Impactul a proiectat-o pe femeie spre vitrina unui magazin, care a fost avariată.

Victima, originară din Republica Moldova și în vârstă de 53 de ani, a suferit răni grave în partea inferioară a corpului, în special la piciorul drept.

Echipajele medicale de la 118 i-au acordat primele îngrijiri la fața locului, apoi au transportat-o în cod roșu la Policlinica Umberto I.

La locul accidentului au intervenit agenții Grupului I Centru al Poliției Locale din Roma Capitale, care au efectuat cercetările necesare pentru stabilirea exactă a dinamicii.

Ancheta trebuie să clarifice dacă taxiul a avut o defecțiune tehnică sau dacă frâna de mână nu fusese acționată.

În ciuda deplasării necontrolate a mașinii pe una dintre arterele importante ale centrului Romei, nu au fost raportate alte persoane sau vehicule implicate.