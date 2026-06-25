Prima cale ferată europeană din Moldova: Licitațiile ar putea începe în 2028

Republica Moldova avansează în procesul de conectare a infrastructurii sale feroviare la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificate cu ecartament european, pe traseul Ungheni–Chișinău–Revaca, urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2027, iar licitațiile pentru execuția lucrărilor ar putea începe în 2028.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care a precizat că finanțarea pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost convenită recent la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni la care a participat și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos.

„În 18 luni, la finalul lui 2027, vom avea acest studiu de fezabilitate, ceea ce ne va permite să lansăm licitațiile pentru execuția lucrărilor începând cu anul 2028”, a declarat Vladimir Bolea la emisiunea „În Context” de la Moldova 1.

Potrivit oficialului, noua linie feroviară va lega Ungheniul de Chișinău și Revaca, urmând să fie construită de la zero, cu ecartament european și infrastructură complet electrificată. Proiectul prevede parametri tehnici similari celor utilizați în statele Uniunii Europene, inclusiv posibilitatea circulației trenurilor cu viteze de până la 160 km/h.

„Va fi un drum feroviar european, electrificat și proiectat conform standardelor rețelei TEN-T”, a explicat ministrul.

Autoritățile susțin că proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții planificate în sectorul transporturilor și este parte a eforturilor de integrare a Republicii Moldova în rețelele europene de infrastructură și logistică.

În paralel, Guvernul lucrează la conectarea Aeroportului Internațional Chișinău la viitoarea infrastructură feroviară. Potrivit lui Vladimir Bolea, este deja în curs de proiectare o stație destinată preluării pasagerilor, iar autoritățile poartă discuții cu partenerii europeni pentru identificarea surselor de finanțare necesare.

Totodată, Aeroportul Internațional Chișinău urmează să fie extins. Vicepremierul a anunțat că, în această toamnă, după finalizarea procedurilor de achiziție, vor începe lucrările de extindere a terminalului existent cu aproximativ 5.000 de metri pătrați. Modernizarea are drept scop îmbunătățirea condițiilor pentru pasageri și adaptarea infrastructurii la creșterea traficului aerian.

La 23 iunie, la Bruxelles, Republica Moldova, Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au semnat o scrisoare de intenție privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru linia feroviară electrificată cu ecartament european pe traseul Ungheni–Chișinău–Revaca–Aeroport. Proiectul este inclus în Planul de creștere pentru Republica Moldova și ar putea mobiliza investiții de până la două miliarde de euro.