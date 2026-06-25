În miez de noapte, Nicușor Dan a ieșit la o baie de mulțime pe străzile din Cluj, după vizita neanunțată

Preşedintele Nicuşor Dan, care se afla în drum spre Polonia unde merge la Summitul Flancului Estic, s-a oprit miercuri seară la Cluj-Napoca, ca să participe la o cină cu organizatorii „Techsylvania”. Ulterior, spre miezul nopții, șeful statului a ieșit în centrul Clujului, unde a făcut fotografii și videouri alături de oamenii întâlniți pe străzile municipiului.

Vizita de la Cluj nu a fost anunțată în mod oficial de către Administrația Prezidențială.

Imaginile cu președintele pe străzile din Cluj au fost transmise în direct miercuri seara târziu, de Digi24, între orele 23:30 – 00:00, iar o parte dintre ele au fost publicate și în mediul online.

Șeful statului nu a făcut declarații de presă, dar a ținut să-i salute și să discute, pe scurt, cu oamenii din Cluj cu care s-a întâlnit pe stradă.

Anunțul lui Nicușor Dan despre viitoarea guvernare

„Sunt în drum către Polonia, mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări, în general, din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Și, dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Techsylvania. Mâine (joi, n.r.) o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic şi e important pentru România pentru că e vorba despre protecţia faţă de drone şi faţă de ameninţări în general pentru România din partea Rusiei şi e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilităţi şi în sud şi în special la Marea Neagră”, a declarat, miercuri seară, la Cluj-Napoca, preşedintele Nicuşor Dan.