Veaceslav Ioniță: Producția de drone în Moldova este o șansă reală pentru noi investiții

Producția industrială de drone și alte oportunități de parteneriat public-privat în domeniul apărării sunt o șansă reală pentru noi investiții și dezvoltarea de noi industrii în Republica Moldova, a declarat economistul Viaceslav Ioniță.

Într-un interviu acordat portalului Moldova.org el a comentat recenta declarație a Președintelui Maia Sandu privind necesitatea modificării legislației care va permite parteneriatul public-privat în domeniul apărării.

„Noua legislație (în acest domeniu) nu garantează că mâine vor apărea fabrici de drone în Moldova. Ar fi naiv să credem așa. Dar acest lucru crește semnificativ probabilitatea unor noi investiții. Investițiile nu apar acolo unde există doar intenții bune. Ele apar acolo unde există norme previzibile care sunt compatibile cu practica internațională”, crede Ioniță.

Potrivit lui, Moldova are deja o experiență similară.

„Este pentru prima dată când legislația privind Zonele Economice Libere a fost modificată în conformitate cu nevoile investitorilor. Am permis crearea de subzone, iar rezultatul a fost apariția industriei auto, care astăzi exportă produse în valoare de sute de milioane de dolari pe an. Al doilea este legat de sectorul IT. Prin crearea unei baze fiscale competitive și previzibile, Moldova a reușit să atragă investiții și să transforme sectorul IT într-unul dintre cele mai importante sectoare de export ale economiei sale”, crede el.

Expertul a atras atenția asupra faptului că producția modernă de drone nu se referă doar la echipamente.

„Cea mai mare valoare adăugată este concentrată în software, inteligență artificială, sisteme de control și soluții digitale. În aceste domenii Republica Moldova are deja competențele și experiența necesare”, consideră Ioniță.

În opinia sa, Moldova nu va trebui să pornească de la zero, în condițiile în care sectorul IT este unul dintre cele mai competitive sectoare ale economiei.

„Întrebarea este dacă avem curajul să eliminăm barierele legislative care împiedică apariția de noi investiții și noi industrii. Legea nu garantează succesul. Dar fără această lege, șansele sunt aproape de zero. Și odată cu adoptarea legii, șansele devin reale”, a conchis el.