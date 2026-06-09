Drumuri distruse și gospodării inundate după viiturile care au lovit comuna Gangura

Gospodării inundate și acoperite cu nămol, drumuri distruse și terenuri agricole afectate sunt consecințele ploilor torențiale care au lovit comuna Gangura din raionul Ialoveni în weekend. Primarul comunei, Marcel Bobeica, a declarat pentru IPN că lucrările de evacuare a apei și de înlăturare a efectelor viiturilor continuă și la câteva zile după producerea inundațiilor.

Potrivit edilului, toate cele patru localități ale comunei au fost afectate – Gangura, Alexandrovca, Homuteanovca și Misovca. Aproximativ trei kilometri de drumuri au fost distruși, un podeț a fost avariat, iar rigolele au fost deteriorate. În primele ore după inundații, autoritățile estimau că între 100 și 200 de gospodării au fost afectate de apă și nămol.

Primarul comunei spune că cel mai dificil moment a fost în noaptea de 6 iunie, când cantitățile mari de apă veneau din direcția satelor Puhoi și Văratic și se acumulau în zona localității Homuteanovca.

„În doar două ore, nivelul apei a crescut cu aproximativ doi metri pe o suprafață de 24 de hectare. Vorbim despre milioane de metri cubi de apă”, precizează edilul.

Marcel Bobeică a precizat că exista riscul cedării unui baraj, iar autoritățile au analizat inclusiv posibilitatea evacuării populației deoarece tot satul putea să fie inundat.

„Din fericire, nu a fost necesară evacuarea populației. În jurul orei patru dimineața, nivelul apei a început să scadă, cu aproximativ 10 centimetri pe oră. Spre ora opt dimineața, apa coborâse deja până la nivelul podului și a devenit clar că pericolul major a trecut”, a adăugat Marcel Bobeica.

În ziua următoare, comisia a început verificările în teren. Potrivit edilului, au fost inspectate toate drumurile și gospodăriile afectate.

„În toate aceste zile, cu sprijinul IGSU, au fost pompate mii de tone de apă din curți și gospodării. În prezent, canalele de evacuare nu mai fac față, fiind pline cu apă, iar aceasta rămâne o problemă majoră”, a adăugat primarul.

Totodată, Marcel Bobeica menționează că trei agenți economici au fost afectați de viituri, iar aproximativ 20 de hectare de teren agricol au fost inundate și acoperite cu nămol. În prezent, patru gospodării sunt încă sub apă, iar echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență continuă lucrările de pompare. Primarul susține că, deși curțile au fost afectate, nu a fost necesară evacuarea locuitorilor, care au putut rămâne în propriile case.

În urma ploilor torențiale din 6 și 7 iunie, salvatorii au intervenit pentru lichidarea consecințelor și gestionarea situațiilor de urgență în mai multe localități din zece raioane ale țării.