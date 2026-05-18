„Dincolo de voturi, muzica continuă să construiască punți între oameni”. Mesajul Ambasadei României după Eurovision

Ambasada României în Republica Moldova a transmis un mesaj dedicat participării României la Eurovision Song Contest 2026, subliniind susținerea de care s-a bucurat reprezentanta României în Republica Moldova și legăturile culturale dintre cele două maluri ale Prutului.

Instituția diplomatică a evidențiat faptul că Eurovisionul demonstrează anual că muzica poate apropia oameni și comunități „dincolo de orice clasament stabilit de un juriu”.

„Ne-am bucurat să vedem cât de multă susținere a primit reprezentanta României în Republica Moldova, din partea unui public care a trăit cu sinceritate și entuziasm fiecare moment al competiției”, se arată în mesajul Ambasadei.

Diplomații români au menționat că reacția publicului a reflectat „apropierea firească” și emoția comună dintre cetățenii celor două state.

„Uneori, susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament și arată cât de puternice sunt conexiunile construite prin limbă, cultură și emoție comună”, a transmis Ambasada României.

Mesajul include felicitări pentru toți participanții la concurs, dar și pentru Satoshi și Alexandra Căpitănescu, apreciați pentru „energia, emoția și autenticitatea” demonstrate pe parcursul competiției.

„Dincolo de voturi și de diferențele dintre preferințele publicului și cele ale juriilor, cel mai important rămâne faptul că muzica continuă să construiască punți între oameni.”