Rusia a atacat Odesa și Dnipro cu drone și rachete: 11 persoane, rănite

Rusia a atacat Ucraina cu drone și rachete în cursul nopții, vizând orașele Odesa din sud și Dnipro din sud-est. Au fost rănite 11 persoane, printre care se numără și doi băieți, au declarat luni oficialii ucraineni, potrivit Reuters.

În acest context, viceministrul rus de externe a declarat că Moscova nu a primit niciun semnal din partea Kievului cu privire la disponibilitatea pentru o nouă rundă de negocieri în vederea soluționării conflictului.

În Odesa, unul dintre principalele porturi de export de la Marea Neagră, dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță, a transmis Serhiy Lysak, șeful administrației militare locale, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Russia struck a residential area in Dnipro, wounding at least 18 people.



There were also explosions reported in the Odesa, Chernihiv, and Zaporizhzhia regions.

Un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani au fost răniți în urma atacului, a adăugat el.

Rusia a lovit cu rachete orașul Dnipro, din sud-estul Ucrainei, într-un atac separat, rănind nouă persoane, printre care un băiat de 10 ani, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanzha pe Telegram.

În Rusia, mai multe drone au fost doborâte în cursul nopţii în regiunea sudică Rostov, inclusiv în oraşul portuar Taganrog de la Marea Azov, a declarat guvernatorul regional Yuri Slyusar pe Telegram.

Pe de altă parte, până în prezent, Moscova nu a primit niciun semnal din partea Kievului cu privire la disponibilitatea pentru o nouă rundă de negocieri în vederea soluţionării conflictului din Ucraina, a declarat pentru „Izvestia” viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, potrivit TASS.

„Nu am primit niciun semnal din partea Kievului cu privire la disponibilitatea sa de a realiza progrese semnificative în soluționarea conflictului”, a declarat diplomatul rus de rang înalt.

Цієї ночі росія атакувала #Одесу безпілотниками: є постраждалі



Внаслідок влучання виникла пожежі та руйнування в житлових будинках. Попередньо 2 постраждалих, з них – дитина. Пожежі ліквідовані.



Від ДСНС залучалися понад 80 рятувальників

Referindu-se la condițiile „pentru succesul negocierilor”, Galuzin a susținut că Vladimir Zelenski „va trebui să ordone forțelor armate ucrainene să înceteze focul și să-și retragă trupele din Donbass și din regiunile rusești”.

„Abia atunci va fi posibil să se negocieze parametrii specifici ai unei păci cu adevărat cuprinzătoare, juste şi durabile”, a afirmat diplomatul. „Va fi un proces de negociere dificil, dar suntem pregătiţi pentru el”, a adăugat el.

În prezent se lucrează activ la rezolvarea problemelor umanitare, inclusiv schimbul de prizonieri de război, repatrierea civililor şi reunirea familiilor, în special a copiilor cu părinții lor, a menționat Galuzin.