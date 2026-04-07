Cine s-a înscris în cursa pentru Primăria Orhei: Trecut politic și controverse

După demisia Tatianei Cociu, fostă primăriță afiliată lui Ilan Șor, funcția de primar al municipiului Orhei a devenit vacantă. Comisia Electorală Centrală a stabilit alegeri locale pentru 17 mai 2026, iar 7 aprilie este termenul-limită pentru depunerea dosarelor de înregistrare.

Mai multe formațiuni și potențiali candidați și-au anunțat deja intenția de participare, într-un scrutin în care o parte dintre pretendenți au trecut politic controversat sau conexiuni cu fostul partid „Șor”. PAS nu a anunțat, deocamdată, un candidat.

Victor Perțu, candidatul „Democrația Acasă”, cu trecut în partidul „Șor”

Liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și-a prezentat candidatul pe 6 aprilie, fără a-i oferi acestuia posibilitatea să vorbească și fără a-i menționa numele. Ulterior, s-a aflat că este vorba despre Victor Perțu, actual director general al S.A. „Regia Apă-Canal Orhei”.

Perțu a candidat anterior din partea partidului „Șor” la alegerile parlamentare din 2019, în circumscripția Hâncești, dar și la funcția de primar al satului Peresecina, unde a obținut 29,80% din voturi. În 2021, a figurat pe lista aceluiași partid la parlamentare, fără a accede în Parlament.

În 2022, a fost numit vicepreședinte al raionului Orhei și a participat activ la protestele organizate de partidul „Șor”.

Vasile Adașan, candidat independent cu susținere politică în trecut

Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, a anunțat că va candida independent. În trecut, a fost candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) la funcția de primar, obținând 170 de voturi.

Ulterior, a devenit consilier raional, iar în decembrie 2023 a fost ales președinte al raionului Orhei cu sprijinul unor formațiuni asociate lui Ilan Șor, inclusiv „Forța pentru Alternativă și Salvarea Moldovei” și „Renaștere”.

Ramiz Ansarov, independent susținut de „Inima Moldovei”

Ramiz Ansarov a anunțat că va candida independent, deși în 2025 a devenit liderul organizației teritoriale Orhei a partidului „Inima Moldovei”.

Acesta a fost inclus pe lista partidului la alegerile parlamentare din 2025, însă formațiunea a fost exclusă din cursă în baza unor suspiciuni privind finanțarea ilegală. În mediul online, candidatura sa este susținută de membri ai partidului și de persoane apropiate acestuia, inclusiv fostul șef SIS din Găgăuzia, Victor Topal.

Adrian Dulgher, candidat independent cu trecut controversat

Adrian Dulgher, fost vicepreședinte al partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat la parlamentarele din 2025, participă în cursă ca independent.

Acesta a devenit cunoscut după ce a revendicat o sumă de 1,5 milioane de euro confiscată la vamă, însă ulterior autoritățile au stabilit că nu are legătură cu acel caz. Investigații jurnalistice au ridicat semne de întrebare privind afacerile și declarațiile sale, inclusiv conexiuni cu persoane vizate în dosare penale.

În ianuarie 2026, Dulgher a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani.

Diana Memeț, fostă primăriță numită de Ilan Șor

Diana Memeț, în prezent lector universitar la UTM, candidează independent. În 2019, aceasta a exercitat temporar funcția de primar al Orheiului, fiind desemnată după plecarea lui Ilan Șor din funcție.

Ulterior, a ocupat funcții în administrația publică locală și a fost menționată în investigații jurnalistice ca fiind implicată în structuri ale partidului „Șor”, inclusiv în mobilizarea susținătorilor în campanii electorale.

Sergiu Aga, candidatul Ligii Orașelor și Comunelor

Partidul „Liga Orașelor și Comunelor” l-a desemnat candidat pe Sergiu Aga, consilier municipal și raional, dar și preot.

Acesta este implicat în proiecte sociale și conduce asociația „Filantropia Creștină”, prin care a dezvoltat un centru social în Orhei. De asemenea, este cunoscut pentru implicarea civică și pozițiile publice în favoarea integrării europene.