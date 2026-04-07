Cod galben de vânt, pe întreg teritoriul R. Moldova

Serviciul Meteorologic de Stat a emis cod galben de vânt pe întreg teritoriul R. Moldova. Avertizarea este valabilă pentru perioada 7 aprilie (ora 10:00) – 8 aprilie (ora 20:00).

În perioada menționată, precizează SHS, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s.

Astfel, populația este rugată să fie vigilentă și să evite activitățile în apropierea arborilor, firelor electrice și a construcțiilor nesigure.

Potrivit specialiștilor, codul galben presupune o avertizare ce ține de condiţii ale vremii, care sunt potenţial periculoase, sau pot deveni periculoase pentru anumite activităţi socio-economice.