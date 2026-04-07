Fostul șef al Aviației Civile, reținut pe Aeroportul Chișinău într-un dosar de spălare de bani

Fostul director al Administrației de Stat a Aviației Civile, Valentin Vizant, a fost reținut la intrarea în Republica Moldova, pe Aeroportul Chișinău, într-un dosar penal ce vizează spălarea banilor, potrivit informațiilor publicate de Telegraph.md.

Conform sursei citate, reținerea ar fi avut loc chiar în momentul în care acesta revenea în țară.

La această oră, o confirmare oficială nu a parvenit.