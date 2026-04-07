Maia Sandu, la 17 ani de la 7 aprilie: Statul și-a agresat propriii cetățeni. Justiția rămâne datoare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 17 ani de la protestele din 7 aprilie 2009, calificând acele evenimente drept „un moment rușinos” în care statul și-a agresat propriii cetățeni.

Șefa statului a declarat că manifestațiile din aprilie 2009 au reprezentat o confruntare între curajul zecilor de mii de oameni care au ieșit pașnic în stradă și abuzurile autorităților, care au făcut victime și au lăsat în urmă sute de tineri umiliți.

„Ne amintim astăzi de momentul rușinos din istoria noastră, când – la 7 aprilie 2009 – statul și-a agresat propriii cetățeni pentru simpla revendicare de a li se respecta voința, exprimată prin vot”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Potrivit acesteia, traumele provocate atunci nu s-au vindecat nici până astăzi, iar justiția nu a oferit încă răspunsurile și dreptatea așteptate de victime.

„Această traumă nu se va putea vindeca atâta vreme cât justiția rămâne datoare cu adevărul și dreptatea pe care încă le așteaptă cei care au îndrăznit, acum 17 ani, să spere la un viitor mai bun”, a subliniat președinta.

Maia Sandu a mai afirmat că 7 aprilie rămâne o lecție despre fragilitatea drepturilor fundamentale și despre necesitatea de a apăra libertatea. În același timp, ea a legat parcursul european al Republicii Moldova de aspirațiile manifestanților de atunci.

„Prin pașii pe care am început să îi facem, în ultimii ani, spre Uniunea Europeană, noi construim abia acum democrația pe care au cerut-o manifestanții de atunci”, a menționat șefa statului.

Președinta a adăugat că memoria și idealurile celor care au protestat trebuie păstrate vii, iar sacrificiul lor onorat.