Care este situația financiară a Rusiei și cum ar putea evolua războiul din Ucraina

Rusia intră într-o etapă tot mai complicată a războiului din Ucraina, atât din punct de vedere militar, cât și economic. După ani de conflict, ofensiva de primăvară a Moscovei nu a reușit să producă progrese majore pe front, în timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra teritoriului rus. În paralel, economia rusă începe să dea semne clare de încetinire, iar presiunea asupra pieței muncii și a industriei de război devine tot mai mare.

Într-o analiză realizată în podcastul Foreign Policy, profesorul de istorie Adam Tooze, director al Institutului European de la Universitatea Columbia și autor al publicației Chartbook, avertizează însă că Rusia nu se află în pragul unui colaps economic, ci într-o perioadă de „presiune permanentă” provocată de costurile războiului.

„Aceasta nu este o economie care se prăbușește, dar este o economie care nu mai crește în ritmul de la începutul războiului”, spune Adam Tooze.

Economia Rusiei încetinește puternic

Potrivit lui Adam Tooze, Rusia a avut o creștere economică de aproximativ 4% în 2023 și 2024, performanță considerată remarcabilă pentru o economie aflată sub sancțiuni internaționale. Totuși, după o ușoară contracție în primul trimestru din 2026, estimările pentru întregul an indică o creștere de doar 0,4%.

Renumitul profesor atrage atenția că această încetinire este cu atât mai surprinzătoare cu cât prețurile ridicate ale petrolului, alimentate de tensiunile din Orientul Mijlociu și conflictul dintre Iran, Israel și SUA, ar fi trebuit să avantajeze Rusia.

Kremlinul pune problemele economice pe seama deficitului de forță de muncă, a sancțiunilor occidentale și a cheltuielilor publice considerate „neproductive”. În încercarea de a controla inflația, autoritățile ruse mențin dobânzi extrem de ridicate, de aproximativ 14,5%, ceea ce afectează investițiile și creditarea.

„Nu vedem o pierdere generală de încredere în economie, deși fluxurile de bani sunt strict controlate”, explică el.

În același timp, poziția fiscală a Rusiei rămâne relativ stabilă. Deficitul bugetar este estimat la 2,5% din PIB în primele luni ale anului, nivel pe care Adam Tooze îl compară cu cel al Statelor Unite, unde deficitul este mult mai mare.

Totuși, încetinirea economică produce tensiuni politice la Moscova. Vladimir Putin și-a convocat recent responsabilii economici pentru a le cere explicații privind ritmul redus de creștere.

Criza de pe piața muncii: Rusia duce lipsă de milioane de angajați

Una dintre cele mai mari probleme ale economiei ruse este lipsa acută de forță de muncă. Potrivit datelor prezentate în podcast, 73% dintre companiile ruse reclamă deficit de personal, iar rata șomajului a coborât la doar 2,3%, un minim record.

Adam Tooze afirmă că economia rusă resimte atât pierderile umane provocate de război, cât și plecarea masivă a populației după invazia din 2022.

Aproximativ 650.000 de persoane au părăsit Rusia după începutul războiului și, în mare parte, nu s-au mai întors. În plus, fluxul de muncitori migranți din Ucraina și Asia Centrală, care susțineau anterior economia rusă, s-a redus semnificativ.

Economiștii ruși estimează că țara are nevoie urgentă de aproximativ 2,3 milioane de lucrători suplimentari: 800.000 în industrie și 1,5 milioane în servicii și construcții.

„Este o economie sub presiune, în care toată lumea este angajată, dar creșterea nu mai vine”, spune Adam Tooze.

Pentru a acoperi deficitul de personal, Rusia începe să atragă muncitori din alte zone ale lumii, inclusiv din India. Potrivit lui Adam Tooze, aproximativ 65.000 de muncitori indieni lucrează deja în Rusia, în special în sectoare slab plătite pe care rușii nu mai sunt dispuși să le accepte.

Ucraina schimbă regulile războiului cu ajutorul dronelor

Un alt punct important al analizei privește transformarea războiului modern și rolul tehnologiei dronelor dezvoltate de Ucraina.

Reputatul profesor critică declarațiile directorului general Rheinmetall, care a descris dronele ucrainene drept „simpliste și improvizate”, argumentând că experiența reală de pe front demonstrează exact contrariul.

„A existat o dezbatere foarte activă chiar și recent, la Conferința de Securitate de la München de la începutul acestui an, o dezbatere internă în Germania, în care, pe de o parte, Rheinmetall a pledat pentru armament mai convențional, mai avansat tehnologic și mai scump, iar experți germani au vorbit în numele industriei germane de drone aflate în plină expansiune – firme precum Helsing, care sunt unicorni evaluați acum la peste un miliard de euro – pledând pentru o viziune mult mai avansată tehnologic, mult mai apropiată de tipul de roiuri de drone pe care ucrainenii le desfășoară.

Așadar, asta vreau doar să spun, că oricât de absurd ar fi ca un om de afaceri german pompos să respingă eforturile Ucrainei în felul în care a făcut-o, acest lucru nu se limitează doar la părțile mai nebunești ale sistemului industrial german. De fapt, este o conversație majoră în desfășurare în Europa despre ce lecții trebuie învățate și cum să le aplicăm sistemelor complexe de contractare a apărării, care, sincer, scapă eforturilor oricui de a le optimiza. Adică, arătați-mi complexul industrial militar eficient care generează în mod fiabil arme testate pe câmpul de luptă. Și probabil singurul loc unde ați putea căuta ar fi Ucraina. Dar, desigur, nu este ideea unui contractor european de apărare cu sume mari de bani despre ce ar vrea să se întâmple, pentru că este modelată într-un proces darwinian extrem de brutal de nevoile imediate ale unei națiuni sărace aflate sub o presiune imensă. Deci, este o problemă inerent dificilă care merge mai departe și nu este una care are soluții simple”, a spus Tooze.

El amintește că unități ucrainene au participat în 2025 la exercițiul militar Hedgehog din Estonia, unde au reușit să „anihileze complet” forțe NATO folosind tocmai aceste sisteme considerate improvizate.

„Experiența ucraineană va schimba jocul pe câmpul de luptă”, avertizează Tooze.

Potrivit acestuia, în Europa se desfășoară deja o dezbatere majoră privind viitorul industriei de apărare: investiții în armament convențional foarte scump sau orientare către tehnologii flexibile și roiuri de drone similare celor folosite de Ucraina.

Adam Tooze susține că Ucraina a devenit practic unul dintre puținele exemple de industrie militară adaptată rapid realităților războiului modern, într-un proces „darwinian” dictat direct de supraviețuire.

Paradoxul Rusiei: pacea ar putea provoca probleme economice

Analiza ridică și o întrebare delicată: ce s-ar întâmpla cu economia rusă dacă războiul s-ar încheia?

Economia de război a Rusiei a generat ani la rând creștere economică, ocupare ridicată și investiții masive în industrie militară. O oprire bruscă a conflictului ar putea provoca o perioadă dificilă de ajustare.

Totuși, Adam Tooze consideră că războiul nu va fi decis de motive economice.

„Rusia nu duce acest război din motive economice și nici nu îl va opri din motive economice”, afirmă Adam Tooze.

El spune că Ucraina este, de fapt, partea mai vulnerabilă economic, în timp ce Rusia încă dispune de resurse importante și de o economie suficient de stabilă pentru a continua conflictul.

Rusia ar putea lucra la reconstrucția Ucrainei, în contul despăgubirilor

În cazul unui acord de pace, Adam Tooze vede mai multe scenarii posibile. Unul dintre ele ar presupune implicarea companiilor ruse în reconstrucția Ucrainei și reintegrarea Rusiei în economia energetică globală.

„Dacă Rusia încheie războiul, este foarte probabil să fie nevoită să plătească despăgubiri pentru orice acord imaginabil care ar fi adecvat pentru ucraineni. Cum ar putea face asta? O opțiune ar fi ca Rusia însăși să desfășoare lucrări de reconstrucție în Ucraina, ceea ce ar implica firme rusești. Și nu ar trebui să uităm, la urma urmei, ce motivează eforturile de pace ale administrației Trump. Adică, ei nu ascund faptul că, în cele din urmă, unul dintre motivele pentru care insistă asupra păcii nu are nicio legătură cu Ucraina sau cu mărirea teritorială, ci dorința de a reconecta Rusia la economia energetică globală. Și cred că ar trebui să luăm asta ca atare, pentru că confirmă din nou ipoteza keynesianismului războinic. Cu alte cuvinte, ceea ce ar putea fi foarte bine un viitor al păcii va fi unul în care Rusia va reveni, de fapt, la dependența excesivă de combustibilii fosili care a caracterizat perioada de dinainte de război”, a declarat Tooze.

În opinia sa, administrația Donald Trump urmărește tocmai acest obiectiv: reconectarea Rusiei la piețele energetice internaționale.

„Un viitor al păcii ar putea însemna revenirea Rusiei la dependența de combustibili fosili care caracteriza perioada de dinaintea războiului”, avertizează Adam Tooze, concluzionând că deși economia rusă încetinește și resimte presiunea războiului, nu există semne că Moscova ar fi aproape de colaps sau că problemele economice ar putea opri rapid conflictul.