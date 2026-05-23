Zelenski: Rusia s-ar pregăti să lanseze un atac cu racheta Oreșnik

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că Rusia s-ar pregăti să lanseze un atac cu racheta „Oreșnik”, invocând informații obținute „inclusiv de la partenerii americani și europeni”.

„Verificăm această informație. Observăm semne ale pregătirii unui atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, în special asupra Kievului, cu utilizarea diferitelor tipuri de armament. Această armă cu rază medie de acțiune ar putea fi folosită într-un astfel de atac”, a scris Zelenski.

Liderul ucrainean a afirmat, de asemenea, că există indicii privind pregătirea unui atac combinat asupra Ucrainei, inclusiv asupra Kievului. În acest context, autoritățile ucrainene au îndemnat populația să reacționeze la semnalele de alertă aeriană.

Zelenski a adăugat că sistemele de apărare antiaeriană sunt pregătite „în măsura posibilului” și a promis un răspuns „la fiecare atac rusesc”.