„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei

Timpul se scurge pentru Rusia, pe măsură ce pierderile de pe câmpul de luptă și dificultățile economice exercită o presiune tot mai mare asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a purta discuții serioase privind pacea, a declarat șeful Serviciului de Informații Externe al Estoniei. Kaupo Rosin a spus că Moscova mai are doar patru sau cinci luni în care poate dicta condițiile de pace dintr-o poziție de superioritate.

Rosin a enumerat o serie de probleme economice, militare și sociale cu care se confruntă Putin și care, potrivit lui, îl vor forța să negocieze, anunță TVP World.

„Timpul nu este de partea Rusiei”, a declarat șeful serviciului de informații într-un interviu acordat agenției de știri americane CNN și preluat de TVP World. În calitate de șef al serviciului de informații al unei țări NATO și fostă republică sovietică învecinată cu Rusia, Rosin a spus că petrece mult timp analizând situația internă a Rusiei.

„Nu mai aud vorbindu-se despre o victorie totală. Oamenii [de la Kremlin] recunosc că situația de pe câmpul de luptă din Ucraina nu merge prea bine”, a declarat Rosin postului de televiziune, subliniind că Rusia pierde mai mult personal decât poate recruta.

Pierderi grele

Rusia a trecut prin momente dificile pe front în ultimele luni, înregistrând, potrivit rapoartelor, în aprilie prima pierdere netă lunară de teritoriu din ultimii aproape doi ani, președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmând că forțele ucrainene au recâștigat 590 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului.

Analiștii estimează că forțele Moscovei suferă aproximativ 1.000 de victime pe zi (morți și răniți), pentru care avansează în medie cu aproximativ 70 de metri pe zi, a raportat presa americană.

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat la jumătatea lunii mai că „între 15.000 și 20.000 de soldați pe lună” sunt uciși în fiecare lună mai.

În timp ce fronturile se află într-un impas de lungă durată, balanța superiorității în materie de drone s-a înclinat în favoarea Ucrainei, au afirmat analiștii, dronele ucrainene de interceptare de nouă generație limitând pagubele pe care Rusia le poate provoca.

Mihailo Fedorov, ministrul ucrainean al Apărării, a declarat joi că ponderea dronelor Shahed doborâte de dronele de interceptare s-a „dublat în ultimele patru luni”.

„Mobilizare forțată”

Având în vedere aceste rezultate de pe câmpul de luptă, până la sfârșitul verii, Moscova „s-ar putea să nu mai poată negocia dintr-o poziție de forță”, a spus șeful serviciilor secrete estoniene, Rosin.

El a adăugat că singura opțiune a Kremlinului pentru obiectivul său declarat de a securiza întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei ar fi „un fel de mobilizare forțată”, deși o astfel de mișcare ar crea „riscuri suplimentare pentru stabilitatea internă” a conducerii Rusiei.

„Sunt foarte preocupați de stabilitatea internă și o monitorizează cu mare atenție”, a spus Rosin. „Nu este o decizie pe care ar lua-o foarte ușor.”

O mobilizare parțială a Rusiei anunțată în 2022 a provocat o reacție negativă internă și un exod al bărbaților în vârstă de luptă.