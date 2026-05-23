Incendiu la un depozit petrolier rus din Novorossiisk în urma unui atac ucrainean

Un incendiu a izbucnit într-un depozit petrolier din Novorossiisk, port situat la Marea Neagră, în urma unui atac cu drone ucrainene, a anunţat sâmbătă primarul oraşului.

„Căderea resturilor provenite de la drone a provocat un incendiu la depozitul petrolier. Mai multe clădiri tehnice şi administrative au luat foc. Fragmente de drone au căzut, de asemenea, pe amplasamentul terminalului petrolier”, a scris pe Telegram Andrei Kravcenko.

Atacul a făcut doi răniţi, a adăugat el, precizând că echipele de salvare şi serviciile specializate sunt la faţa locului.

Situat la capătul mai multor conducte de petrol provenind din câmpurile petrolifere din sudul Rusiei şi din Marea Caspică, terminalul petrolier din Novorossiisk este unul dintre principalele puncte de export de hidrocarburi din Rusia.

Ca răspuns la bombardamentele armatei ruse de peste patru ani, Ucraina loveşte în mod regulat ţinte din Rusia, asigurând că vizează atât obiective militare, cât şi energetice, pentru a reduce posibilitatea ca Moscova să-şi finanţeze ofensiva.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, 348 de drone ucrainene au fost interceptate deasupra ţării în noaptea de vineri spre sâmbătă, inclusiv în regiunea Moscovei.

Atacurile cu drone de ambele părţi ale frontului au crescut semnificativ ca intensitate de anul trecut, Kievul şi Moscova fiind acum capabile să trimită în fiecare noapte sute de astfel de aparate asupra adversarului.

Vineri, autorităţile ruse au anunţat că cel puţin 10 persoane au fost ucise, 48 au fost rănite şi 11 sunt date dispărute în urma unui atac cu drone ucrainene asupra unui internat al unui liceu din regiunea Luhansk, ocupată de Rusia în estul Ucrainei.

Weekendul trecut, unul dintre cele mai masive atacuri ucrainene de la începutul conflictului, care a mobilizat aproximativ 600 de drone, s-a soldat cu patru morţi în Rusia, la trei zile după bombardamente ruseşti care au făcut peste 20 de morţi la Kiev.