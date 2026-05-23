Alexandru Machidon rupe tăcerea după scandalul celor 75 de mii de euro găsiți în casa părinților: „Nu răspund ca procuror, ci ca om”

Scandalul legat de cei 75 de mii de euro găsiți în casa părinților procurorului general Alexandru Machidon continuă să provoace reacții și controverse în spațiul public. După mai multe zile de critici și suspiciuni apărute în societate, șeful Procuraturii a publicat un mesaj amplu în care încearcă să explice proveniența banilor și contextul familial în care aceștia au fost păstrați.

Machidon susține că suma reprezintă economiile părinților săi, acumulate de-a lungul anilor din activități economice legale și declarate, și afirmă că banii figurau încă din 2018 în declarațiile de avere, înainte de actualele proceduri de evaluare externă.

„Am văzut întrebările din societate cu privire la banii găsiți în casa părinților. Voi răspunde azi nu ca procuror, dar ca om. Ca procuror am învățat să nu mă bazez pe percepții, ci să caut probe. Altfel, fără probe nu obții nimic în justiție. Aș fi tăcut, în mod normal, pentru că dreptatea nu este pe rețele, dar am ales să scriu, pentru că înțeleg emoția de neîncredere a societății. Societatea noastră e în drept să nu creadă, să aibă dubii, să privească mereu cu suspiciune, mai ales un procuror care găsește bani. Ani la rând oamenii au văzut corupție nepedepsită și averi nejustificate sau justificate cu argumente fanteziste”, a scris Machidon pe pagina sa de Facebook.

Procurorul general afirmă că înțelege scepticismul public și spune că este conștient de imaginea pe care astfel de cazuri o creează într-o societate marcată de scandaluri de corupție și lipsă de încredere în justiție.

„În acest context, faptul că un procuror a găsit 75 de mii de euro în casa părinților pare de necrezut. Chiar dacă adevărul este că părinții mei au muncit, au strâns bani și i-au păstrat astfel, iar noi i-am găsit după decesul lor, este greu să răzbați cu adevărul după ce atâția ani am fost obișnuiți cu minciuni. Aceste mijloace financiare nu erau un secret, și eu, și sora mea știam despre existența lor și despre locul aflării de mulți ani, pentru că erau economiile părinților noștri acumulate până la 53 și, respectiv, 56 de ani, când au decedat. Tatăl meu a avut mai multe activități, precum exportul de mere în Federația Rusă, importul automobilelor din Germania și Polonia, lucru oficial în Israel, iar, împreună cu mama, au fondat și gestionat o întreprindere individuală care a activat din 1995 până în ziua decesului lor”, a adăugat el.

Machidon insistă că suma nu a apărut recent ca explicație formulată în contextul scandalului public și că aceasta fusese deja declarată oficial în urmă cu mai mulți ani.

„Suma respectivă nu a fost indicată pentru prima dată în cadrul procedurii de evaluare externă și nu a apărut ca explicație formulată ulterior, este o sumă reflectată în declarația de avere depusă încă în 2018, pentru perioada în care a fost dobândită moștenirea, cu mult înainte de procedura de evaluare externă în privința mea. Întreaga situație este legată de un eveniment tragic și subit din viața familiei mele. Din respect pentru memoria părinților mei și pentru intimitatea familiei, nu voi intra în detalii personale. Totuși, consider important ca asemenea circumstanțe să fie tratate cu acuratețe, echilibru și minimă sensibilitate umană”, a mai afirmat Alexandru Machidon.

În mesajul său, procurorul general mai spune că toate explicațiile și documentele necesare au fost prezentate autorităților competente în cadrul procedurilor de verificare.

„În cadrul evaluării au fost prezentate explicațiile și informațiile disponibile, iar autoritățile competente au examinat inclusiv proveniența resurselor, modul de declarare și contextul dobândirii acestora. Concluziile instituționale se regăsesc în actele publice adoptate în procedura de evaluare. Înțeleg că oamenii cer cât mai multe detalii pentru a înțelege, dar oricâte detalii intime de familie aș oferi, oricât aș repeta că acesta e adevărul, că sora mea poate confirma, nimic nu-i va putea convinge pe cei care au decis deja”, a explicat procurorul general.

Alexandru Machidon afirmă că atacurile lansate în spațiul public ar avea drept scop compromiterea Procuraturii și subminarea reformelor din justiție.

„Și, pe de altă parte, nimic nu va opri denigrarea, care a pornit cu scopul de a lovi în procuratură, nu atât în mine, și de a submina progresele care se fac în justiție după mulți ani de așteptare. Din păcate, va fi dificil să corectez percepția creată despre mine pentru cei care au auzit doar o versiune a istoriei, ironiile, denigrarea, dar vă promit că voi face tot ce-mi stă în puteri să corectez percepția despre procuratură. Voi face tot ce-mi stă în puteri ca procuratura să capete în timp respectul societății și să devină o instituție care luptă cu adevărat împotriva corupției și a ilegalității”, a încheiat Alexandru Machidon în mesajul său.