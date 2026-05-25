Ciochină și Andronache se acuză în fața instanței: M-am lăsat folosit fără să știu

Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat în prima instanță pentru accidentul mortal în care și-a pierdut viața un băiat de 14 ani, și Ion Andronache, medicul stomatolog acuzat că l-ar fi ajutat să ascundă urmele accidentului, au făcut declarații dure în fața Curții de Apel Centru înaintea pronunțării unei decizii definitive în dosar.

În ultimul său cuvânt, Ion Andronache a declarat că „m-am lăsat folosit fără să știu” și a afirmat că nu ar fi cunoscut faptul că este implicat în ascunderea urmelor unui accident atât de grav. Acesta a spus că a mers împreună cu Nicanor Ciochină deoarece îl considera un prieten apropiat și o persoană respectată în satul Boldurești.

Potrivit lui Andronache, fostul primar avea reputația unui om onest, iar el nu și-ar fi imaginat că ar fi comis o infracțiune și ar încerca să îl implice și pe el în acest caz.

Medicul stomatolog a invocat și faptul că este tată a doi copii, menționând că în momentul accidentului unul dintre aceștia avea doar 19 zile. El a declarat că nu și-ar fi riscat familia, reputația și funcția pentru a acoperi un accident mortal. Totodată, Andronache și-a exprimat regretul față de mama adolescentului decedat.

Aflat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 până la pronunțarea unei hotărâri definitive, Andronache s-a plâns și de condițiile de detenție, pe care le-a calificat drept inumane și degradante. Acesta a cerut anularea sentinței primei instanțe și respingerea apelului procurorilor.

La rândul său, Nicanor Ciochină a declarat în fața instanței că în dosar ar exista doar presupuneri și că prima instanță nu ar fi analizat toate circumstanțele cauzei. Fostul primar a susținut că dosarul său este unul politic și a acuzat presiuni din partea presei și a factorului politic asupra instanței de judecată.

Ciochină a afirmat că își va căuta dreptatea inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a cerut magistraților să examineze cauza doar în baza probelor. Totodată, acesta a declarat: „El e așa de fricos, că nici pe frate-su nu era să-l ajute, nu tocmai pe mine”, referindu-se la Ion Andronache.

Fostul primar a solicitat anularea sentinței și achitarea sa. Ambii inculpați au participat la ședință prin videoconferință. Curtea de Apel Centru urmează să pronunțe sentința definitivă pe 16 iunie.

Anterior, procurorul de caz, Oleg Popov, a declarat că acuzarea cere menținerea sentinței în cazul lui Nicanor Ciochină și înăsprirea pedepsei pentru Ion Andronache, considerând că sancțiunea aplicată acestuia în prima instanță ar fi prea blândă. Procurorii solicită trei ani de închisoare cu executare pentru Andronache.

Pe 27 februarie 2026, Nicanor Ciochină a fost condamnat în prima instanță la șapte ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip deschis, după ce a fost găsit vinovat că a lovit mortal un copil și a fugit de la locul accidentului produs în februarie 2024. Ion Andronache, acuzat că l-ar fi ajutat să ascundă urmele accidentului, a fost condamnat la doi ani de închisoare, dintre care șase luni urmează să fie executate într-un penitenciar de tip semiînchis.