Ciorici, co-fondator Unimedia, e noul purtător de cuvânt al Guvernului Tofan. Filat spune că el a finanțat cumpărarea portalului în 2014

Dumitru Ciorici a anunțat că preia funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Tofan.

Ciorici a fondat Unimedia în 2005, împreună cu Tudor Darie și frații Vasile și Sergiu Gălușcă. Portalul a devenit unul dintre cele mai citite din Republica Moldova după relatările live de la protestele din aprilie 2009. După plecarea de la Unimedia, Ciorici a co-fondat Agora.md, unde a fost director editorial, iar din 2018 lucrează la compania fintech Fagura.

La finele anului 2014, Interact Media SRL, firma celor patru fondatori, a vândut Unimedia companiei Miraza SRL, deținută de jurnalistul Cristian Jardan. În decembrie 2025, Vlad Filat a declarat într-un interviu că el a cumpărat portalul în 2014, iar în acte a fost trecut Jardan. Jardan a refuzat să spună de la cine a împrumutat banii, susținând că tranzacția a fost legală.

Tranzacția a avut loc în anul fraudei de la Banca de Economii. Furtul miliardului s-a desfășurat în 2014, în patru etape, cu implicarea unor conducători de instituții ale statului, ai Băncii Naționale, din ministere, Guvern și Legislativ. În 2016, instanțele l-au condamnat pe Filat la nouă ani de închisoare pentru corupție și abuz de putere, acuzația vizând foloase de 260 de milioane de dolari în dosarul fraudei bancare. În decembrie 2025, Tribunalul corecțional din Paris l-a condamnat în lipsă la doi ani de închisoare pentru spălare de bani; acel dosar privește fonduri de la o companie care câștigase contractul Loteriei Naționale, în perioada în care Filat conducea guvernul.

Nicio anchetă și nicio hotărâre judecătorească nu a stabilit că banii încasați de Dumitru Ciorici provin din frauda de la BEM. Coincidența de calendar rămâne un fapt, chiar dacă legătura directă rămâne deocamdată nedovedită.