Radu Marian, surprins comandând stridii și vin de 1.680 de lei la ședința Parlamentului

Deputatul PAS Radu Marian ar fi fost surprins efectuând o comandă online în timp ce Parlamentul examina învestirea Guvernului condus de Vasile Tofan. Comanda, care includea o duzină de stridii și o sticlă de vin, avea o valoare totală de 1.680 de lei.

Imaginile au fost realizate marți, 21 iulie, în timpul ședinței Parlamentului și publicate ulterior pe rețelele sociale. În acestea s-ar vedea ecranul laptopului deputatului, pe care apare comanda respectivă.

Momentul a fost comentat de deputatul Vasile Costiuc într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

„Radu Marian, cel mai modest deputat, care vine cu bicicleta la serviciu, care face parte din brigada Kenții și care nu a înțeles lecția de data trecută când discutau câte sticle de vin să bea (…) Presa l-a suprins. Chiar să nu-ți dai seama că stau deasupra ta și te monitorizează toți? (…)”, a spus Vasile Costiuc.